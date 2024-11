W poniedziałek rusza jubileuszowa, 30. edycja Ogólnopolskiego Niezależnego Festiwalu Form Dokumentalnych NURT 2024. Pokazy nominowanych produkcji odbywać się będą w Kieleckim Centrum Kultury przez cztery dni. Wyróżnionych zostało 11 produkcji zrealizowanych przez Warner Bros. Discovery.

NURT to festiwal niezależny, który - jak zaznaczają organizatorzy - zwraca uwagę na to, że tradycyjne rozróżnianie filmów dokumentalnych i telewizyjnych reportaży jest anachroniczne. Organizatorem jest Kieleckie Centrum Kultury, a pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Krzysztof Miklaszewski.

Pokazom konkursowym towarzyszą warsztaty, spotkania, wernisaże i projekcje specjalne, w tym nocne maratony filmu dokumentalnego.

Jedenaście nominacji dla produkcji WBD

Wśród 34 nominowanych filmów znalazło się aż 11 produkcji Warner Bros. Discovery, które zostaną zaprezentowane podczas dziewięciu pokazów konkursowych. O uznanie jury powalczą między innymi:

"A jeśli jutro wojna się skończy" - reż. Martyna Wojciechowska i Hanna Jewsiewiecka.

Nie chcą, by nazywać je "ofiarami". Mówią o sobie "ocalone". Iryna, Galina, Yuliia, Liudmyla przeżyły rosyjską niewolę. Przetrwały tortury i gwałty, a teraz chcą żyć dalej. Są nie tylko bohaterkami filmu Martyny Wojciechowskiej "A jeśli jutro wojna się skończy?", lecz także bohaterkami w prawdziwym życiu. Zdecydowały się pokazać twarze i opowiedzieć głośno o okrucieństwach, które spotkały je ze strony Rosjan. Świadectwo ocalonych przypomina o tym, że wojna w Ukrainie trwa już dziewięć lat, bo Irynę Rosjanie zabrali z domu w 2014 roku, Liudmylę "aresztowano" w 2019, Yuliię w 2021, a Galinę w 2022 roku. W niewoli rosyjskiej wciąż przebywają tysiące ukraińskich kobiet. Ich historie to dowód, że przemoc seksualna jest używana jako broń na wojnie.

"Dzieci na eksport" - reż. Magdalena Gwóźdź

18-letnia Marta, wychowanka zakonnego domu dziecka, zostaje wysłana do sycylijskiej rodziny. Tam jest zmuszana do pracy oraz napastowana seksualnie. Ucieka z Włoch i stara sobie poradzić ze wszystkim, co ją spotkało. Kto wysyłał wychowanków polskich domów dziecka za granicę? Co dostawał w zamian? Dlaczego ten proceder nigdy nie został wyjaśniony przez polskie organa ścigania?

"Inwestorki - oszuści internetowi" - reż. Mariusz Zieliński, współpraca Ewa Wąsek

Internetowe reklamy, tajemnicze platformy i ogromne zyski. Sieć pełna jest filmów, w których oszuści podszywają się pod znane osoby. Jak nie dać się oszukać?

"Krąg Putina. Tajemnice rosyjskich majątków w Europie" - reż. Ewa Galica

Dwa lata po ataku Rosji na Ukrainę i wprowadzeniu sankcji na najbogatszych rosyjskich oligarchów Ewa Galica z "Superwizjera" TVN postanowiła sprawdzić, czy rzeczywiście stracili oni swoje wille i jachty. W filmie "Krąg Putina. Tajemnice rosyjskich majątków w Europie" Galica rozmawia między innymi z hiszpańskim prokuratorem, który od 20 lat, ryzykując życiem, ściga rosyjską mafię, a teraz prowadzi najtrudniejszą sprawę w swojej karierze. W filmie występuje też amerykański biznesmen Bill Browder, którego Putin wydalił z Rosji, a jego prawnik Siergiej Magnitski został zamordowany w rosyjskim więzieniu. O swoim śledztwie opowiada szef zespołu dziennikarzy OCCRP, którzy znaleźli w Europie rosyjskie aktywa warte prawie 20 miliardów dolarów. Ewa Galica, podążając za pieniędzmi wyprowadzonymi z Rosji, dociera aż na Teneryfę, gdzie spotyka zamieszanych w pranie brudnych pieniędzy Rosjan.

"Ludzie, których mijamy" - reż. Marcin Jakóbczyk, współpraca Tomasz Lusawa

Wielu polskich seniorów żyje w skrajnej biedzie. Według szacunków nawet 300 tysięcy emerytów musi dokonywać wyboru, czy kupić jedzenie, leki, czy opłacić rachunki. - Sprzedaję żur na ulicy, żeby nie umrzeć z głodu – wyznaje pani Ewa, jedna z bohaterek reportażu.

"Matka za kratami" - reż. Bartosz Żurawicz

25 dzieci siedzi w więzieniu w Grudziądzu. Są tam od pierwszych dni życia. Najstarszy z nich jest Natan, ma trzy lata. Matka, z którą odsiaduje wyrok, do celi trafiła za rozbój. Jak wyglądają oddziały, w których kraty łączą się z zabawkami i kolorowymi rysunkami przywieszonymi do sufitu? Jak wygląda dzieciństwo w więzieniu i dlaczego funkcjonariuszom Służby Więziennej nie wolno w tym oddziale zakładać munduru? Dlaczego sąd rodzinny pozwala być matką kobiecie, która nie nauczyła się dotąd zmieniać pieluszki, chociaż wcześniej urodziła pięcioro dzieci? I wreszcie, czy wychowywanie dziecka za więziennymi murami sprawia, że kobieta szybciej się resocjalizuje?

"Polska podzielona" - reż. Marcin Gutowski

Podzielona Polska, podzieleni Polacy. Polaryzacja na tle politycznym jeszcze nigdy w tym wieku nie była tak głęboka, jak teraz. Pokazują to badania i codzienne, zwykłe, ludzkie obserwacje. Pokazują to również reporterskie doświadczenia Marcina Gutowskiego. Reporter "Czarno na białym" przez wiele tygodni jeździł w różne miejsca Polski. W miastach i na wsiach spotykał się z ludźmi różnych pokoleń, zawodów i poglądów politycznych. Jednocześnie wraz z ekspertami analizował przyczyny, anatomię i konsekwencje podziałów w polskim społeczeństwie. Reporterzy "Czarno na białym" chcieli też przekonać się, czy osoby będące zwolennikami skrajnie różnych politycznych wizji Polski potrafią jeszcze ze sobą rozmawiać.

"Polskie Alcatraz" - reż. Agnieszka Madejska, Bartosz Józefiak

To reportaż opowiadający o tym, co się dzieje na budowie wartej 25 mld inwestycji Orlenu pod Płockiem. Pracownicy kompleksu Olefiny opowiedzieli dziennikarzom o wyzysku, nieodpowiednim traktowanie i skandalicznych warunkach zakwaterowania.

"To nie jest kraj dla kobiet" - reż. Aneta Regulska

Prawo i Sprawiedliwość pod koniec kampanii wyborczej na swoje sztandary wyciągnęło kobiety. Według narracji płynącej z wystąpień Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków nigdy tak dobrze kobietom w Polsce się nie żyło, jak w ostatnich ośmiu latach, a piekło kobiet było za Tuska. I mówią to politycy partii, która poprzez swoje działania zmusiła kobiety do rodzenia śmiertelnie chorych dzieci, a te, które się temu sprzeciwiały na ulicach, pałowała i nasyłała na nie bojówki narodowców. Politycy partii, która ograniczyła lekarzom prawo do stosowania wiedzy medycznej i sprawiła, że na oddziałach ginekologicznych umierały pacjentki. Politycy partii, którzy nie wahają się przed publicznym wyśmiewaniem i lekceważącym traktowaniem kobiet. To nie jest kraj dla kobiet - mówią bohaterki reportażu Anety Regulskiej.

"Zaporoże. W środku ofensywy" - reż. Michał Przedlacki

W 2022 roku putinowska Rosja w pełnej skali napadła na Ukrainę. Nasi wschodni sąsiedzi nadludzkim wysiłkiem stawili opór. Teraz ukraińska armia przystąpiła do ofensywy, by odbić z rąk agresora południowe i wschodnie tereny kraju usłane polami minowymi i poprzecinane kilometrami rosyjskich okopów. Rozpoczął się kolejny etap boju o wolność. Mimo niemal całkowitej blokady informacyjnej reporter "Superwizjera" Michał Przedlacki został dopuszczony na szpicę ukraińskiego ataku. Zobaczył, jaką cenę płaci się za wydzieranie ziemi z rąk okupanta. W czasie walk był świadkiem, jak ukraińscy żołnierze biorą do niewoli rosyjskiego żołnierza. Jak skończyła się ta historia?

"Zdradzony przez państwo" - reż. Marek Osiecimski

Jeden człowiek – dwa procesy. Wojciech Kwaśniak, były wiceszef Komisji Nadzoru Finansowego, występuje przed sądami w dwóch rolach. Pokrzywdzonego, bo w 2014 roku został prawie na śmierć pobity przed własnym domem. To, jak orzekł w lutym sąd w Warszawie, miało związek, z tym że zainteresował się nieprawidłowościami w SKOK-u Wołomin. Co ciekawe, a może szokujące, w drugim procesie ten sam urzędnik państwowy jest oskarżonym. Prokuratura za czasów Zbigniewa Ziobry i Bogdana Święczkowskiego oskarżyła go o to, że będąc członkiem grupy przestępczej, swoim działaniem czy raczej zaniechaniem, miał umożliwić wyprowadzanie pieniędzy ze SKOK-u. Tego samego, który zaczął kontrolować, a kontroli tej omal nie przypłacił własnym życiem.

*** Gala finałowa odbędzie się w piątek, 22 listopada.

