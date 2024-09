Chris Protheroe, brytyjski ekspert do spraw katastrof lotniczych, rozmawiał z reporterem "Czarno na białym" o swojej współpracy z podkomisją smoleńską, ale nie mógł ujawnić wszystkich faktów ze względu na obowiązującą go klauzulę poufności. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk wywołany przez internautkę zapewnił, że "jest za pełną jawnością", a każdy z ekspertów może wystąpić do MON o zniesienie takiej klauzuli. "W każdej tego typu kwestii, jeśli to będzie prawnie dopuszczalne, odpowiemy: tak" - zapewnił.