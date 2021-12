Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szymkowski vel Sęk o wizycie Olafa Scholza: wszystkie twarde tematy na stole

Wiceszef MSZ o wizycie Scholza: to nie było spotkanie kurtuazyjne

- Dzięki temu od razu można było przejść do konkretów i do spraw najważniejszych, także tych trudnych. W zasadzie dziś nie pominięto w trakcie rozmów żadnego z kluczowych tematów, które powinny być omówione i które są istotne z punktu widzenia bieżącej sytuacji geopolitycznej - dodał.

"Twarde tematy na stole"

Paweł Kowal o nowym kanclerzu i "nowym otwarciu"

Jak stwierdził były wiceszef polskiej dyplomacji, "powinniśmy pamiętać o tym, że są różnice zdań z Niemcami, ale przede wszystkim należy pamiętać o tym, że w większości spraw, tak naprawdę, my się zgadzamy". - Powinniśmy dbać o swoją pozycję w tym jądrze Unii Europejskiej – podkreślił gość TVN24. - Do tego instrumentem jest współpraca z Niemcami, a także współpraca z Niemcami i Francją. I bardzo dobrze świadczy o kanclerzu Scholzu, że pomimo tego, iż w Polsce jest bardzo dużo niepotrzebnej i bezsensownej propagandy antyniemieckiej, on jednak wybrał Warszawę - dodał Paweł Kowal. Tak nawiązał do faktu, że Warszawa znalazła się wśród pierwszych stolic, do których Scholz zawitał jako kanclerz.