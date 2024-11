Jest decyzja komisji sejmowej w sprawie immunitetu Mejzy

Przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak (KO) poinformował, że komisja regulaminowa przedłoży Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku prokuratora okręgowego w Zielonej Górze o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności posła Łukasza Mejzy "w zakresie wszystkich czynów określonych we wniosku".

Pierwsza grupa potencjalnych zarzutów wobec Mejzy dotyczy podejrzenia podania nieprawdy lub zatajenia prawdy w siedmiu złożonych w latach 2021-2024 poselskich oświadczeniach majątkowych. Kolejna odnosi się do podejrzenia podania nieprawdy w trzech oświadczeniach majątkowych złożonych przez Mejzę jako sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Ostatnia kwestia dotyczy niedopełnienia obowiązku zgłoszenia przez posła Mejzę jako funkcjonariusza publicznego wymaganych informacji nie później niż w ciągu 30 dni do Rejestru Korzyści prowadzonego przez marszałka Sejmu.

Prokuratura bada sprawę od 2023 roku

Na środowym posiedzeniu komisji był obecny prokurator z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Robert Gabryszak. Przypomniał o przyczynach wszczęcia postępowania wobec Mejzy. - Postępowanie to zostało zainicjowane przez dziennikarza Szymona Jadczaka, który złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Zauważył on, że w oświadczeniu majątkowych Mejza nie zgłosił mieszkania - powiedział.

Gabryszak podkreślił, że rozpatrywane oświadczenia zarówno poselskie, te, które Mejza złożył pełniąc funkcję wiceministra, jak i dotyczące wpisu do rejestru korzyści, dotyczą tych samych składników majątku. Według prokuratury poseł w oświadczeniu majątkowym złożonym w X kadencji Sejmu, najpierw miał nie wykazać mieszkania, które wykazywał we wcześniejszych oświadczeniach, a w wersji po korekcie wpisał niepełną powierzchnię mieszkania. Jak dodał, ujawniono też nieprawidłowości co do posiadanych udziałów w spółkach handlowych. W oświadczeniu miał również zadeklarować samochód, którego nie był właścicielem.