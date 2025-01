Owsiak pisze o kolejnych groźbach. "Robimy swoje i zgłosiliśmy to na policję"

Jerzy Owsiak opublikował w poniedziałek po południu wpis w mediach społecznościowych. "Krócej być nie może. 'Zabić Owsiaka, strzelać mu prosto w łeb'. To internetowy wpis z wczoraj. No, moi Drodzy, rozkręca się nieźle, mówię Wam" - napisał na Facebooku.

"Robimy swoje i zgłosiliśmy to na policję" - czytamy we wpisie szefa WOŚP.

Groźby pod adresem Owsiaka

To kolejne groźby, o których poinformował w mediach społecznościowych. W zeszły wtorek opisał jeden z telefonów na numer Biura Prasowego Fundacji. Osoba, która dzwoniła, najpierw zapytała, czy dodzwoniła się do biura Owsiaka, a następnie powiedziała: "Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden".