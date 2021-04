Będą przyspieszone wybory? Kaczyński: nie prognozuję, ale nie wykluczam

Jesteśmy zdeterminowani, by dokończyć tę kadencję jako formacja sprawująca rządy. Może dojść do wydarzeń, które doprowadzą do skrócenia kadencji. Ale żeby była jasność: nie prognozuję wcześniejszych wyborów. Jedynie nie wykluczam takiej ewentualności - powiedział wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Gazety Polskiej".