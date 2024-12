Za to Kaczyński stracił immunitet. Nagranie

czytaj dalej

Syryjscy rebelianci wkroczyli do Damaszku i przekazali w niedzielę obywatelom, że reżim Baszara al-Asada upadł. Dodali, że "wszyscy więźniowie" w stolicy zostali uwolnieni, a w mieście wprowadzono godzinę policyjną. Przywódca bojówek Abu Muhamad al-Dżaulani w telewizyjnym przemówieniu oznajmił, że jego siły "nie cofną się" i pozostaną na tej samej drodze, rozpoczętej lata temu podczas arabskiej wiosny. - Przyszłość należy do nas - ocenił. W niedzielę doszło też do bombardowań baz lotniczych syryjskiej armii.