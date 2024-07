Kaczyński: trwa operacja wyboru kandydata PiS na prezydenta

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że w jego ugrupowaniu trwa operacja wyboru kandydata na prezydenta. Dodał, że wszystkich potencjalnych kandydatów poważnie rozważa. Kaczyński pytany był w piątek w Sejmie także o decyzję komisji śledczej o przygotowaniu zawiadomień do prokuratury w sprawie wyborów korespondencyjnych i doniesienia o "szantażu Ziobry" w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Prezes PiS został też zapytany o medialne doniesienia, że poseł PiS Zbigniew Bogucki jest jednym z kandydatów, który jest poważnie rozważany, odparł, że wszystkich kandydatów poważnie rozważa. - Ale to nie jest tak, że to jest decyzja jednoosobowa - zastrzegł.

W połowie czerwca Kaczyński powiedział dziennikarzom, że lista kandydatów PiS na urząd prezydenta jest gotowa. - U nas zamieszania nie ma, wiemy kto jest do rozważenia i spośród kogo wybierać - zapewnił. Dodał, że PiS ma zespół, który już pracuje nad podjęciem najlepszej decyzji.

Kaczyński: Polska czeka na wielką naprawę

Dziennikarze pytali Kaczyńskiego w Sejmie także o decyzję komisji śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych.

Przedstawiła ona w czwartek "projekt stanowiska" końcowego ze swoich prac. Wynika z niego, że ówcześni rządzący - PiS, Solidarna Polska i Porozumienie Jarosława Gowina - "zmierzali do przeprowadzenia wyborów w sposób, który mógł ograniczyć, a nawet pozbawić kilka milionów obywateli czynnego prawa wyborczego".

Kaczyński mówił, że "Polska czeka na wielką naprawę, na przywrócenie Konstytucji, na to, żeby ludzie, którzy za to wszystko odpowiadają, zostali odpowiednio ukarani, a odpowiadają z najcięższych przepisów Kodeksu karnego, bo to jest zmiana ustroju siłą".