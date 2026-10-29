Kropka nad i Cezary Tomczyk: prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu należą się podziękowania Filip Czerwiński |

Cezary Tomczyk: Jarosławowi Kaczyńskiemu należą się podziękowania Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP

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Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas środowego wystąpienia w Krynicy mówił o różnych "metodach", które miałyby posłużyć do zmian w Unii Europejskiej. Wymienił między innymi "ryzykowną", czyli rozpoczęcie rokowań w sprawie wyjścia ze Wspólnoty.

- Uważam, że prezesowi Kaczyńskiemu należą się podziękowania, bo wywalił kawę na ławę, powiedział, co naprawdę myśli, i uważam, że jesteśmy dzisiaj w zupełnie innej rzeczywistości politycznej. I tak naprawdę wybory, które są przed nami w roku 2027, będą swoistym referendum za wyjściem z Unii Europejskiej - skomentował to w "Kropce nad i" w TVN24 wiceminister obrony narodowej i poseł KO Cezary Tomczyk.

Słowa Kaczyńskiego o UE. "Ściganie się z Braunem"

Zdaniem Tomczyka Kaczyński buduje koalicję na prawicy, która jest antyeuropejska, antyamerykańska i antypolska. - To już nawet chyba jest ściganie się jednak z Braunem, no bo Kaczyński mówi dzisiaj Braunem, a wiemy, kim mówi Braun. I nie ma tu chyba specjalnego szoku - dodał.

- Kaczyński moim zdaniem popełnia w ogóle taki strategiczny błąd, próbując rywalizować z Braunem, bo on na starcie tę rywalizację przegrał. Jak można przelicytować Brauna? I jak można - jak rozumiem, Kaczyński czuje się patriotą - skierować opinię publiczną na takie tory? - pytał gość Moniki Olejnik.

Jak wskazał wiceszef MON, na pewno przywódca Rosji Władimir Putin cieszy się z takiego obrotu spraw. - Putin chce Polski osamotnionej, Polski bez sojuszników i Polski podzielonej wewnętrznie - mówił.

- Jeżeli ktoś dzisiaj proponuje Polakom wyjście z Unii Europejskiej, to chciałbym wiedzieć, jakie sojusze proponuje w zamian. No bo powiedzmy sobie, jaka jest alternatywa i czy ona w ogóle istnieje. Czy sojuszem ma być sojusz z Rosją, z Białorusią? Jaki jest ten kierunek natarcia z punktu widzenia Kaczyńskiego? - zastanawiał się Tomczyk.

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