Polska Jarosław Kaczyński o resecie w Trybunale. "Grubą kreskę już raz w naszej historii przerabialiśmy" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Dr Zdziennicki: reset konstytucyjny to sprawa zupełnie niepoważna Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP/EPA

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"Trybunał Konstytucyjny powinien wrócić do działalności zgodnej z prawem. Nie ma jednak przyzwolenia na tolerowanie łamania prawa, bezkarność i przywileje (uposażenia, immunitety) dla tych, którzy dopuścili się zamachu stanu" - napisał na X Jarosław Kaczyński. "Grubą kreskę już raz w naszej historii przerabialiśmy… Jej negatywne skutki odczuwamy do dzisiaj" - dodał.

Według prezesa PiS "propozycja resetu byłaby do zaakceptowania". Przedstawił jednak warunek: zmianę rządu Donalda Tuska "na prezydencki rząd techniczny, który gwarantowałby zaprzestanie łamania konstytucji i ustaw oraz przeprowadzenie uczciwych wyborów w konstytucyjnym terminie".

"Bez powołania rządu technicznego proponowane rozwiązania są dla PiS nie do przyjęcia" - podkreślił Kaczyński,

Przekonywał, że proponowany między innymi przez środowiska PSL i Konfederacji reset konstytucyjny "byłby wielkim sukcesem tych, którzy niszczą nasz kraj". Jak dodał, przedstawiony sposób wyboru nowych sędziów "zapewnia koalicji 13 grudnia daleko idącą kontrolę nad tym procesem, podczas gdy obóz patriotyczny byłby jej pozbawiony".

Trybunał Konstytucyjny powinien wrócić do działalności zgodnej z prawem.



Nie ma jednak przyzwolenia na tolerowanie łamania prawa, bezkarność i przywileje (uposażenia, immunitety) dla tych, którzy dopuścili się zamachu stanu.



Grubą kreskę już raz w naszej historii… — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) November 19, 2026 Rozwiń Źródło: X/Jarosław Kaczyński

Reset konstytucyjny według PSL

W środę w kancelarii prezydenta odbyło się spotkanie przedstawicieli części sił politycznych w Sejmie. Tematem był Trybunał Konstytucyjny. Po rozmowach szef kancelarii Zbigniew Bogucki przekazał, że powstał jeden projekt ws. TK, łączący pomysły zgłoszone przez różne środowiska polityczne. Poprzednie spotkanie miało miejsce w poniedziałek w Belwederze.

Wśród propozycji omawianych na spotkaniach jest między innymi ta dotycząca tzw. resetu konstytucyjnego, złożona przez klub PSL. Projekt zmiany konstytucji zakłada wygaszenie kadencji obecnych sędziów TK, wniosek z kandydatami na sędziów składany za zgodą prezydenta, a następnie jednorazowe wyłonienie nowego 15-osobowego składu TK większością 3/5 głosów przez Zgromadzenie Narodowe, przy czym po pięciu sędziów wybrano by na 3, 6 i 9 lat.

W czwartek Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego", ujawnił szczegóły nie tylko projektu nowelizacji konstytucji, ale też zaskakującej uchwały Sejmu, którą na stole położył Zbigniew Bogucki.

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