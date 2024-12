Tusk: niedobrze mi się robi

Premier Donald Tusk napisał na platformie X, że według niego "ludzie władzy powinni szczególnie przestrzegać prawa i odpowiadać za każde jego naruszenie". Zaznaczał, że dotyczy to "nawet prezesa".

Sejm w piątek przeprowadził dwa głosowania w sprawie immunitetu Jarosława Kaczyńskiego. Posłowie wyrazili zgodę na pociągnięcie prezesa PiS do odpowiedzialności karnej w związku z oskarżeniem go przez aktywistę Zbigniewa Komosę o pobicie. Nie uchylili natomiast prezesowi PiS immunitetu za zniszczenie wieńca podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej.

Kaczyński przyznał dziennikarzom, że spodziewał się takiej decyzji Sejmu. Dodał, że "nie jest nią specjalnie zmartwiony". - Jak my wrócimy do władzy, wtedy będą porządne sądy i wtedy będzie można to zrobić - odpowiedział na uwagę, że będzie miał możliwość bronić swoich racji przed sądem.