Kropka nad i Jan Grabiec: nie wiem, dlaczego PiS czuje się dotknięty tym, co mówił Marcin Kierwiński

Jan Grabiec: nie wiem, dlaczego PiS czuje się dotknięty tym, co mówił Marcin Kierwiński Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W sobotę minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński powiedział, że wszystko wskazuje na to, iż zamachowiec z Krakowa "miał poglądy bardzo, bardzo radykalne" i był "zafascynowany ideologiami skrajnie prawicowymi". - Choć będzie to podlegało sprawdzeniu - zastrzegł.

We wtorek w "Kropce nad i" w TVN24 szef kancelarii premiera Jan Grabiec odniósł się do faktu, że te słowa szefa MSWiA oburzyły polityków PiS. - Minister Kierwiński nie mówił, że ten człowiek był fanem PiS, Jarosława Kaczyńskiego czy Konfederacji. Takie oskarżenia nie padły - wskazał.

- Zresztą nie wiem, dlaczego PiS czuje się dotknięty związkami ze skrajną prawicą. Nikt nie mówi, że PiS jest dzisiaj skrajną prawicą. To są trochę różne zjawiska - ocenił minister.

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Grabiec o Kaczyńskim: mamy do czynienia z antypaństwowym myśleniem

Jan Grabiec skomentował też inne oskarżenie z prawej strony sceny politycznej - prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że w Krakowie brakowało policjantów. - Wstyd panie premierze, bym powiedział, bo Jarosław Kaczyński przy wszystkich swoich dosyć radykalnych poglądach przez wiele lat uchodził za propaństwowca - mówił rozmówca Moniki Olejnik.

Jak tłumaczył szef kancelarii premiera, o ile Kaczyński wyobraża sobie inaczej niż KO kierunek, którym ma podążyć Polska, o tyle uchodził on za kogoś, kto nie narusza "fundamentów".

- Jeśli atakuje policję, fundament państwa, fundament bezpieczeństwa Polaków, no to mamy tutaj do czynienia z takim kompletnie antysystemowym myśleniem, ale takim antypaństwowym, a właściwie antypolskim - powiedział Grabiec.

Polityk KO przypomniał, że Polacy utracili swoje państwo na 123 lata w wyniku zaborów, za które odpowiada między innymi konfederacja targowicka, czyli spisek magnacki współpracujący z Rosją. - W imię jakichś konserwatywnych wartości narodowych. I skończyło to się zaborami. Dzisiaj Jarosław Kaczyński idzie tą samą drogą - ocenił.

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