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Jak postąpić, kiedy jesteśmy świadkami ataku uzbrojonego napastnika?

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Nóż (zdjęcie ilustracyjne)
Jakub Stelmach o tym, jak postępować w przypadku ataku uzbrojonej osoby
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Resort spraw wewnętrznych przypomniał, jak postępować w sytuacji ataku uzbrojonego napastnika. Podkreślono, aby przede wszystkim zachować spokój. Jeśli nie można uciec z miejsca zagrożenia, należy się ukryć. Jeśli nie można się ukryć - należy walczyć wszystkim, co ma się pod ręką.

O 20.20 debata ekspertów o aktach przemocy w szkołach. Oglądaj w TVN24 i TVN24+

W ciągu dwóch dni doszło do dwóch ataków z użyciem ostrych narzędzi w szkołach - w środę w Ostrołęce, a w czwartek w Leszczydole-Nowinach. W Ostrołęce rannych zostało dziewięć osób, a w Leszczydole-Nowinach: trzy osoby, z czego jedna zmarła w wyniku obrażeń. Policja ponadto udaremniła atak 17-latka w szkole w Sierpcu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomniało o wskazówkach bezpieczeństwa dla osób, które znalazły się w miejscu zaatakowanym przez uzbrojonego napastnika (w na przykład nóż, broń czy ładunek wybuchowy).

  • Postaraj się opanować emocje - najważniejsze jest Twoje przetrwanie.
  • Jeśli możesz, uciekaj, ostrzeż innych i dzwoń na 112. Jeśli nie masz drogi ucieczki, ukryj się tak, aby mieć jak najwięcej barier oddzielających Cię od napastnika.
  • Nie prowokuj sprawcy i nie wykonuj gwałtownych ruchów. Nie podejmuj walki, jeśli nie musisz.
  • Do czasu przyjazdu służb, pomóż poszkodowanym, jeśli to możliwe.
  • Gdy na miejscu pojawią się służby, bezwzględnie wykonuj ich polecenia.

- czytamy we wpisie resortu w serwisie X.

Zasady z Poradnika Bezpieczeństwa

Resort odsyła również do informacji na temat zachowania w przypadku ataków terrorystycznych, które można znaleźć w Poradniku Bezpieczeństwa na stronie 38.

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W rządowym poradniku czytamy, że jeżeli jesteśmy świadkami ataku terrorystycznego, nie powinniśmy podchodzić bliżej, tylko postępować następująco:

  • Uciekaj! Ostrzegaj innych.
  • Zawiadom służby - nie zakładaj, że ktoś inny już to zrobił.
  • Nie wracaj na miejsce zdarzenia.
  • Ukryj się z dala od tłumu. Znajdź osłonę - mury, stalowe konstrukcje, grube ściany. W pomieszczeniu zabarykaduj drzwi, zasłoń okna, wyłącz światło. Wycisz telefon.
  • Jeżeli nie możesz uciec lub ukryć się - walcz. Użyj wszystkiego, co masz pod ręką, na przykład torebki, plecaka, krzesła.
  • Dzwoń tylko, jeśli naprawdę musisz - nie blokuj sieci. Nie dzwoń do osób w zagrożeniu - możesz zdradzić ich kryjówkę.
  • Nie udostępniaj zdjęć i filmów z miejsca zdarzenia. Nie podsycaj paniki - nie rozpowszechniaj niesprawdzonych informacji.

Ucieczka to "opcja najbezpieczniejsza"

Takie same wskazówki podał w czwartek Jakub Stelmach, prezes firmy Safety Project i ekspert do spraw bezpieczeństwa.

- Przede wszystkim ucieczka, czyli dystans, ucieczka z miejsca zagrożenia, to jest ta opcja najbezpieczniejsza, bo unikamy tego ryzyka w maksymalnym stopniu. Drugi wątek to ukryj się, czyli można się zabarykadować właśnie w pomieszczeniu, można się zabarykadować w klasie - wymieniał.

Należy zawiadomić służby i za wszelką cenę unikać konfrontacji z napastnikiem. Podjąć walkę można tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie ma już innego wyjścia. 

- Korzystajmy też z improwizowanych narzędzi. To może być plecak, to może być krzesło, to może być jakiś wieszak wielokołkowy na odzież. To, co da nam przewagę w konfrontacji ze sprawcą - wyjaśnił ekspert.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
bezpieczeństwoMSWiARządObrona cywilna
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