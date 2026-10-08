Jak postąpić, kiedy jesteśmy świadkami ataku uzbrojonego napastnika?
O 20.20 debata ekspertów o aktach przemocy w szkołach. Oglądaj w TVN24 i TVN24+
W ciągu dwóch dni doszło do dwóch ataków z użyciem ostrych narzędzi w szkołach - w środę w Ostrołęce, a w czwartek w Leszczydole-Nowinach. W Ostrołęce rannych zostało dziewięć osób, a w Leszczydole-Nowinach: trzy osoby, z czego jedna zmarła w wyniku obrażeń. Policja ponadto udaremniła atak 17-latka w szkole w Sierpcu.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomniało o wskazówkach bezpieczeństwa dla osób, które znalazły się w miejscu zaatakowanym przez uzbrojonego napastnika (w na przykład nóż, broń czy ładunek wybuchowy).
- Postaraj się opanować emocje - najważniejsze jest Twoje przetrwanie.
- Jeśli możesz, uciekaj, ostrzeż innych i dzwoń na 112. Jeśli nie masz drogi ucieczki, ukryj się tak, aby mieć jak najwięcej barier oddzielających Cię od napastnika.
- Nie prowokuj sprawcy i nie wykonuj gwałtownych ruchów. Nie podejmuj walki, jeśli nie musisz.
- Do czasu przyjazdu służb, pomóż poszkodowanym, jeśli to możliwe.
- Gdy na miejscu pojawią się służby, bezwzględnie wykonuj ich polecenia.
- czytamy we wpisie resortu w serwisie X.
Zasady z Poradnika Bezpieczeństwa
Resort odsyła również do informacji na temat zachowania w przypadku ataków terrorystycznych, które można znaleźć w Poradniku Bezpieczeństwa na stronie 38.
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W rządowym poradniku czytamy, że jeżeli jesteśmy świadkami ataku terrorystycznego, nie powinniśmy podchodzić bliżej, tylko postępować następująco:
- Uciekaj! Ostrzegaj innych.
- Zawiadom służby - nie zakładaj, że ktoś inny już to zrobił.
- Nie wracaj na miejsce zdarzenia.
- Ukryj się z dala od tłumu. Znajdź osłonę - mury, stalowe konstrukcje, grube ściany. W pomieszczeniu zabarykaduj drzwi, zasłoń okna, wyłącz światło. Wycisz telefon.
- Jeżeli nie możesz uciec lub ukryć się - walcz. Użyj wszystkiego, co masz pod ręką, na przykład torebki, plecaka, krzesła.
- Dzwoń tylko, jeśli naprawdę musisz - nie blokuj sieci. Nie dzwoń do osób w zagrożeniu - możesz zdradzić ich kryjówkę.
- Nie udostępniaj zdjęć i filmów z miejsca zdarzenia. Nie podsycaj paniki - nie rozpowszechniaj niesprawdzonych informacji.
Ucieczka to "opcja najbezpieczniejsza"
Takie same wskazówki podał w czwartek Jakub Stelmach, prezes firmy Safety Project i ekspert do spraw bezpieczeństwa.
- Przede wszystkim ucieczka, czyli dystans, ucieczka z miejsca zagrożenia, to jest ta opcja najbezpieczniejsza, bo unikamy tego ryzyka w maksymalnym stopniu. Drugi wątek to ukryj się, czyli można się zabarykadować właśnie w pomieszczeniu, można się zabarykadować w klasie - wymieniał.
Należy zawiadomić służby i za wszelką cenę unikać konfrontacji z napastnikiem. Podjąć walkę można tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie ma już innego wyjścia.
- Korzystajmy też z improwizowanych narzędzi. To może być plecak, to może być krzesło, to może być jakiś wieszak wielokołkowy na odzież. To, co da nam przewagę w konfrontacji ze sprawcą - wyjaśnił ekspert.
Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.