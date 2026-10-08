Polska Jak postąpić, kiedy jesteśmy świadkami ataku uzbrojonego napastnika? Oprac. Filip Czerwiński |

Jakub Stelmach o tym, jak postępować w przypadku ataku uzbrojonej osoby Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

O 20.20 debata ekspertów o aktach przemocy w szkołach. Oglądaj w TVN24 i TVN24+

W ciągu dwóch dni doszło do dwóch ataków z użyciem ostrych narzędzi w szkołach - w środę w Ostrołęce, a w czwartek w Leszczydole-Nowinach. W Ostrołęce rannych zostało dziewięć osób, a w Leszczydole-Nowinach: trzy osoby, z czego jedna zmarła w wyniku obrażeń. Policja ponadto udaremniła atak 17-latka w szkole w Sierpcu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomniało o wskazówkach bezpieczeństwa dla osób, które znalazły się w miejscu zaatakowanym przez uzbrojonego napastnika (w na przykład nóż, broń czy ładunek wybuchowy).

Postaraj się opanować emocje - najważniejsze jest Twoje przetrwanie.

Jeśli możesz, uciekaj, ostrzeż innych i dzwoń na 112 . Jeśli nie masz drogi ucieczki, ukryj się tak, aby mieć jak najwięcej barier oddzielających Cię od napastnika.

Nie prowokuj sprawcy i nie wykonuj gwałtownych ruchów. Nie podejmuj walki, jeśli nie musisz.

Do czasu przyjazdu służb, pomóż poszkodowanym , jeśli to możliwe.

Gdy na miejscu pojawią się służby, bezwzględnie wykonuj ich polecenia.

- czytamy we wpisie resortu w serwisie X.

❗ Jeśli jesteś w miejscu, gdzie pojawił się uzbrojony napastnik (np. z nożem, bronią lub ładunkiem wybuchowym), oto kilka wskazówek bezpieczeństwa:



⭕ Postaraj się opanować emocje - najważniejsze jest Twoje przetrwanie.



⭕ Jeśli możesz, uciekaj, ostrzeż innych i dzwoń na 112.… pic.twitter.com/cXWqwbswzg — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) October 8, 2026 Rozwiń

Zasady z Poradnika Bezpieczeństwa

Resort odsyła również do informacji na temat zachowania w przypadku ataków terrorystycznych, które można znaleźć w Poradniku Bezpieczeństwa na stronie 38.

POBIERZ PORADNIK BEZPIECZEŃSTWA > > >

W rządowym poradniku czytamy, że jeżeli jesteśmy świadkami ataku terrorystycznego, nie powinniśmy podchodzić bliżej, tylko postępować następująco:

Uciekaj! Ostrzegaj innych.

Zawiadom służby - nie zakładaj, że ktoś inny już to zrobił.

Nie wracaj na miejsce zdarzenia.

Ukryj się z dala od tłumu. Znajdź osłonę - mury, stalowe konstrukcje, grube ściany. W pomieszczeniu zabarykaduj drzwi, zasłoń okna, wyłącz światło. Wycisz telefon.

Jeżeli nie możesz uciec lub ukryć się - walcz. Użyj wszystkiego, co masz pod ręką, na przykład torebki, plecaka, krzesła.

Dzwoń tylko, jeśli naprawdę musisz - nie blokuj sieci . Nie dzwoń do osób w zagrożeniu - możesz zdradzić ich kryjówkę.

Nie udostępniaj zdjęć i filmów z miejsca zdarzenia. Nie podsycaj paniki - nie rozpowszechniaj niesprawdzonych informacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ministrowie dowiedzieli się o ataku podczas konferencji prasowej

Ucieczka to "opcja najbezpieczniejsza"

Takie same wskazówki podał w czwartek Jakub Stelmach, prezes firmy Safety Project i ekspert do spraw bezpieczeństwa.

- Przede wszystkim ucieczka, czyli dystans, ucieczka z miejsca zagrożenia, to jest ta opcja najbezpieczniejsza, bo unikamy tego ryzyka w maksymalnym stopniu. Drugi wątek to ukryj się, czyli można się zabarykadować właśnie w pomieszczeniu, można się zabarykadować w klasie - wymieniał.

Należy zawiadomić służby i za wszelką cenę unikać konfrontacji z napastnikiem. Podjąć walkę można tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie ma już innego wyjścia.

- Korzystajmy też z improwizowanych narzędzi. To może być plecak, to może być krzesło, to może być jakiś wieszak wielokołkowy na odzież. To, co da nam przewagę w konfrontacji ze sprawcą - wyjaśnił ekspert.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.