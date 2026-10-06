Rozmowa Piaseckiego Jacek Sasin: marzy mi się wspólna lista prawicy do polskiego Sejmu Justyna Sochacka |

Sasin: mimo perturbacji, które mieliśmy, ustabilizowaliśmy naszą sytuację Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Fatalnie jest z kondycją Prawa i Sprawiedliwości - ocenił prowadzący program Konrad Piasecki. - Nie podzielam pana poglądów w tej sprawie - powiedział Sasin.

- Mimo perturbacji, które mieliśmy, które wpłynęły oczywiście na chociażby nasze wyniki - mam tutaj na myśli przede wszystkim rozłam - to wyraźnie ustabilizowaliśmy naszą sytuację - ocenił.

Jak mówił, "przed nami decydujący rok tej kadencji, to będzie rok kampanii wyborczej". Ocenił, że "mamy świetnego kandydata na premiera, pana profesora Czarnka, który bardzo mocno pracuje każdego dnia".

Sasin pytany, czy dostrzega jakąkolwiek szansę, żeby PiS i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego zjednoczyli się przed wyborami, powiedział, że "dostrzega szansę na to, że w ogóle przed wyborami jako prawica szeroko możemy ze sobą współpracować". - Marzyłbym po pierwsze o pakcie senackim (..) Ale drugie, marzy mi się również wspólna lista prawicy do polskiego Sejmu - dodał.

Sasin: Braun to nie prawica

Dopytywany był, czy na tej liście miałaby się znaleźć też Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. - Czy Braun to jest prawica? Dla mnie nie jest to prawica. Dla mnie to jakaś zupełnie dziwna efemeryda, która na pewno z prawicą nie ma nic wspólnego - powiedział poseł PiS.

- Nas bardzo dużo łączy, ale i bardzo dużo dzieli również z Konfederacją. Konfederacja, chociażby Mentzena, to jest partia liberalna, a my nie jesteśmy partią liberalną, ale na tych celach, takich zasadniczych, myślę, że mamy bardzo zbliżone poglądy co do tego, w którą stronę powinna iść Polska - dodał.

Pytany, czy oczekiwałby, że prezydent Karol Nawrocki coś w tej sprawie zrobi, Sasin odparł: - nie jestem od tego, żeby coś oczekiwać od pana prezydenta.

- Zbyt szanuję pana prezydenta, żeby stawiać mu jakieś oczekiwania. Natomiast pan prezydent, myślę, mógłby taką rolę tutaj odegrać i myślę, że będzie przynajmniej zainteresowany tym, żeby taką rolę odgrywać - podsumował.

Wkrótce dalsza część rozmowy.

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