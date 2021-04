"Przyzwoitość prawa została przywrócona"

- Usłyszeliśmy to, co powiedziałby każdy uczciwy prawnik na podstawie tych zdarzeń. Trudno nie pochylić głowy przed człowiekiem, który to wygłosił, niezależnie od tego, czy się z nim zgadzamy, czy się z nim nie zgadzamy co do tego, w jakim organie zasiada – powiedział mecenas o wydającym decyzję Izby Adamie Rochu. - Każdemu człowiekowi należy się sprawiedliwość. Jeżeli prawnik wyraża pewną opinię, niezależnie od jego poglądów, a ta opinia odpowiada prawu, to trzeba takiego człowieka i taką opinię uszanować – podkreślił.