W stolicy Turcji, Ankarze, doszło do wymiany więźniów między Rosją, Białorusią i krajami zachodnimi. Warszawa oddała hołd poległym 80 lat temu w Powstaniu Warszawskim. Iga Świątek będzie walczyć o brązowy medal igrzysk olimpijskich w Paryżu po przegranej z Chinką Qinwen Zheng. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 2 sierpnia.

1. Wymiana więźniów

W Ankarze doszło do wymiany więźniów między Rosją, Białorusią i krajami zachodnimi. Uczestniczyła w niej także Polska, która uwolniła agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Pawła Rubcowa. Wolność odzyskali między innymi przetrzymywani w Rosji Evan Gershkovich, Paul Whelan, Ilja Jaszyn i Władimir Kara-Murza. Do Rosji wróci skazany w Niemczech za morderstwo pułkownik FSB Wadim Krasikow, a do Niemiec przetrzymywany na Białorusi Rico Krieger.