Zbrodnia w samym centrum miasta. "W tej sprawie nigdy nie było stuprocentowej pewności"

Pani Beata miała alibi, w tym dniu, w godzinach, w których doszło do morderstwa, była w konkretnym miejscu - mówił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Grzegorz Głuszak, autor reportażu "Superwizjera", w którym przyjrzał się sprawie morderstwa, do jakiego doszło pod koniec lat 90. w centrum Warszawy. Reportaż "Tajemnica zbrodni w butiku Ultimo" w sobotę o godzinie 20 w TVN24.