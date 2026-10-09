Polska Prorosyjskie poglądy Brauna nie zniechęcają. PiS i Konfederacja nie wykluczają koalicji Barbara Sobska |

Prorosyjskie poglądy Brauna nie zniechęcają. PiS i Konfederacja nie wykluczają koalicji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Uwielbiam zapach rosyjskiego gazu o poranku - powiedział Grzegorz Braun, stojąc ramię w ramię z niemieckimi politykami ze skrajnie prawicowej AfD. Lider Konfederacji Korony Polskiej w dniu urodzin Władimira Putina mówił, że "Polska powinna być inicjatorem", by rząd Niemiec wrócił do projektu Nord Stream.

- Nie chcemy bojkotować, chcemy wziąć udział - ogłosił Braun. Do współpracy gospodarczej z Rosją miałaby wrócić też Polska. Braun zapewniał, że chodzi jedynie o interesy. - Nie popieramy terroryzmu, jesteśmy zwolennikami dobrego biznesu - próbował przekonywać.

Grzegorz Braun w towarzystwie polityków AfD Źródło zdjęcia: TVN24

Politycy krytykują Brauna za wypowiedzi o Nord Stream

- Grzegorz Braun zawsze na posterunku, jeżeli chodzi o interesy Moskwy - skomentowała Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy. Jej partyjny kolega, Tomasz Trela dodał, że "Braun wyciąga ręce do mordercy i mówi: Nieważne, że zabijasz. Ja chcę robić z Tobą interesy".

Lider Konfederacji Korony Polskiej Michał Braun w podcaście "News Michalskiego" w TVN24 stwierdził, że Grzegorz Braun "jest radykalnym cynikiem". - Z jednej strony zawsze miał poglądy radykalne, zawsze szukał radykalnych stwierdzeń. Natomiast dziś moim zdaniem się w tym radykalizmie zupełnie zagubił - ocenił.

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Jeszcze kilka lat temu ten sam Grzegorz Braun o porozumieniach w sprawie Nord Stream mówił, że "to jest zaiste pakt Ribbentrop-Mołotow-Hitler-Stalin 2.0 turbo plus". Jednocześnie grzmiał, że nic o Polsce bez Polski. Dziś dla tego samego Brauna porozumienie jawi się jako szansa gospodarczego rozwoju.

- Ostatni raz tak zaskoczona byłam, kiedy po poniedziałku nadszedł wtorek. Partia Grzegorza Brauna jest partią prorosyjską i takie szerzy poglądy - powiedziała Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.

PiS powściągliwy w ocenie działań Brauna

- Teraz, jeśli mówi takie rzeczy, to ja nie wiem, kto temu może przyklasnąć? Chyba tylko ludzie, którzy za bardzo nie rozumieją pewnych mechanizmów, bo to jest rzecz oczywista, że naszą racją stanu jest to, żeby Nord Stream nie było - deklarował Michał Wójcik z PiS.

Nie wszyscy w partii Jarosława Kaczyńskiego przywiązują wagę do słów Brauna. - To są wszystko wrzutki medialne, które się pojawiają, bo jest ważna debata o budżecie - stwierdziła Agnieszka Wojciechowska van Heukelom z PiS.

Priorytety, zdaje się, też leżą zupełnie gdzie indziej. - Bardziej martwiłbym się nie o formację pana Brauna i o Nord Stream i jego słowa, tylko właśnie o rozbijanie prawicy i rozbijanie Prawa i Sprawiedliwości. To jest klucz - wskazał Przemysław Czarnek.

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Gdy pojawiają się pytania o wspólne rządzenie, w PiS oceny nie są radykalne. Marek Ast mówi, że "oficjalnie" jego partia "nie widzi możliwości (współpracy), przynajmniej na etapie tworzenia wspólnej listy".

Po wyborach rozmowa jest już inna, czego nie kryje też kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera. - Wszystko zależy od tego, czy w ogóle formacja Grzegorza Brauna wejdzie do Sejmu i kto z tej formacji będzie zasiadał w ławach poselskich - zastrzegł Przemysław Czarnek.

- Im, póki co, Braun jest potrzebny. Te sześć-siedem punktów procentowych może być dla nich kluczowe - przyznał Trela.

Dokładnie na tyle poparcia może liczyć Konfederacja Korony Polskiej. Na partię Grzegorza Brauna w ostatnim sondażu zagłosowałoby 7,6 procent wyborców.

W podobnym tonie, co w Prawie i Sprawiedliwości, mówią w partii Sławomira Mentzena. - Wykluczyć koalicję mogą tylko wyborcy - stwierdził Michał Nieznański z Konfederacji. - My współpracowaliśmy z Grzegorzem Braunem przez kilka lat, więc nie mogę powiedzieć, że sobie nie wyobrażam - dodał.

Różnica między PiS a Konfederacją widać jest tylko jedna - w Konfederacji wszystko pada wprost. - Przebierają nóżkami do władzy i ta cena nie jest istotna - oceniła Anita Kucharska-Dziedzic.