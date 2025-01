"Takie groźby już kiedyś potrafiły się spełnić". Owsiak reaguje na wpis prezydentki Gdańska

Serce mi pęka z trwogi, kiedy czytam te straszne wpisy kierowane do Ciebie - napisał szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak. Swój wpis skierował do prezydentki Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, wobec której pojawiły się w internecie groźby, nawiązujące między innymi do zabójstwa wcześniejszego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza przez nożownika podczas finału WOŚP sześć lat temu.

W czwartek prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz opublikowała wpis, w którym przedstawiła zrzuty ekranu gróźb skierowanych do niej pod jednym z internetowych postów. Internauta napisał pod nim komentarz: "Nożem ją na WOŚP. Kara musi być". W kolejnym komentarzu dodał: "mogą siekierką wsio mi to złodziei trzeba karać (...)".

Dulkiewicz we wpisie nawiązała do ataku nożownika na Pawła Adamowicza, do którego doszło 13 stycznia 2019 roku w trakcie miejskiego finału WOŚP na gdańskim Targu Węglowym i pytała, "czy wydarzenia sprzed 6 lat czegoś nas nauczyły". Dzień po ataku Adamowicz zmarł w szpitalu. Jego zabójca w ubiegłym roku został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności.

"Dziś i mnie ktoś życzy śmierci. Jak wiele jeszcze musi się wydarzyć? Czy kolejna kampania nienawiści musi zakończyć się czyjąś śmiercią, byśmy powiedzieli w końcu 'dość'?" - zapytała prezydentka. Zaznaczyła, że jako osoba publiczna wie, jak radzić sobie z hejtem, ale dotyka on też jej rodzinę.

Owsiak o "chorej nienawiści" wobec Dulkiewicz

W sobotę szef WOŚP Jurek Owsiak opublikował wpis na Facebooku, którego treść skierował do Dulkiewicz. "Ogarnia nas trwoga i przerażenie, że takie groźby mogłyby się ziścić. Ogarnia nas jeszcze większa trwoga i przerażenie, że takie groźby już kiedyś potrafiły się spełnić" - napisał.

Owsiak zapewnił we wpisie, że on i jego żona są w stanie w każdej chwili przyjechać do Dulkiewicz i "przytulić ją i jej córkę", a także zadbać o ich bezpieczeństwo. "Powiedz tylko słowo, a będziemy u ciebie" - napisał.

Szef WOŚP zwrócił uwagę, że Dulkiewicz jest jedną z wielu tysięcy, a może nawet milionów ludzi, którzy uczestniczą w tym, co robi Fundacja, z własnej woli. "Bo chcą. Bo mają taką przyjemność i radość uczestniczenia w całym przedsięwzięciu" - zaznaczył.

"Chciałbym napisać tobie, a może wszystkim innym, którzy mogą być przez kogoś z tego powodu obrażeni, aby szanując i wręcz z całych sił kochając was za to, że chcecie tworzyć Orkiestrę, jednak nie narażać was na najmniejsze nawet złe słowo, najmniejszą przykrość, najmniejszą zniewagę. A zwłaszcza Ciebie, Olu, która od samego początku, kiedy zostałaś Prezydentem Gdańska, zderzasz się nie tylko z krytyką, która jest zrozumiała i która jest częścią budowania społeczeństwa demokratycznego, lecz z chorą nienawiścią" - napisał.

Na końcu wpisu dodał, że "jeżeli język mediów, tak jak ten w wykonaniu Telewizji Republika, szerzy nienawiść, to nie tylko tego nie rozumiemy, ale także się z tym nie zgadzamy".

