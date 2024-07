Około 570 zgłoszeń dotyczących skutków przechodzących nad całym regionem burz odebrali w środę wielkopolscy strażacy. W miejscowości Żegocin w powiecie pleszewskim na drodze dojazdowej wiatr powalił około 30 dużych drzew. Nie ma informacji, by z powodu nawałnic ktokolwiek został ranny.

- Około godziny 17 przez powiat pleszewski przeszły gwałtowne burze, którym towarzyszyły silne opady deszczu i silne wiatry. W wyniku tego doszło do około 50 zdarzeń związanych z zerwanymi dachami, powalonymi drzewami, uszkodzonymi liniami energetycznymi, doszło do przewrócenia komina, który wpadł do środka budynku - wyliczał komendant Straży Pożarnej w Pleszewie Roland Egiert.