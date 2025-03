Dworczyk o przesłuchaniach "przez prokuraturę, ABW, CBA"

Dworczyk o przesłuchaniu Barbary Skrzypek. "Jest to na pewno olbrzymi stres" Źródło: TVN24

Byłem wielokrotnie przesłuchiwany zarówno przez prokuraturę, jak i ABW, CBA. I muszę powiedzieć, że to nie są przyjemne doświadczenia. Dla osoby, która ma problemy ze zdrowiem, dla osoby starszej, która tego typu doświadczeń nie ma, jest to na pewno olbrzymi stres - oceniał w "Rozmowie Piaseckiego" Michał Dworczyk, europoseł PiS, nawiązując do sprawy Barbary Sprzypek.

Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zmarła w sobotę. Potwierdzając tę informację, Kaczyński zasugerował, że za jej śmierć odpowiedzialni są prokuratorzy, którzy w środę przesłuchiwali ją w śledztwie w sprawie spółki Srebrna. Była współpracowniczka Kaczyńskiego odpowiadała na pytania prokuratury jako świadek. Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz przesłuchująca ją prokurator Ewa Wrzosek zapewniają, że przesłuchanie odbyło się zgodnie z najwyższymi standardami.

Były szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego i europoseł PiS w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 został zapytany o działania PiS-u po śmierci Skrzypek.

- W ciągu ostatniego półtora roku byłem wielokrotnie przesłuchiwany zarówno przez prokuraturę, jak i ABW, CBA. I muszę powiedzieć, że to nie są przyjemne doświadczenia. Dla osoby, która ma problemy ze zdrowiem, dla osoby starszej, która tego typu doświadczeń nie ma, jest to na pewno olbrzymi stres. W związku z tym mówienie o tym, że wpisuje się to w pewną politykę obecnego rządu, politykę prześladowania politycznego opozycji, jest absolutnie uzasadnione - powiedział.

Dworczyk mówił też, że w przesłuchaniu odmówiono uczestnictwa pełnomocnikowi Skrzypek oraz była ona przesłuchiwana przez "de facto polityka, a nie prokurator", czyli byłą wiceministrę sprawiedliwości Ewę Wrzosek. - Niedawno pani Wrzosek publicznie mówiła o tym, że nie należy dzisiaj przestrzegać prawa literalnie. Dzisiaj mamy taki czas, gdzie trzeba podchodzić w nieco inny sposób do prawa. Pewnie tak jak Donald Tusk oczekuje, czyli ma być to demokracja walcząca - ocenił.