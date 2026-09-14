Polska Donald Tusk zwołał spotkanie dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa granic Oprac. Justyna Sochacka |

W co uderzyły rosyjskie drony? Donald Tusk podał precyzyjną informację Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/donaldtusk

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Szef polskiego rządu poinformował o spotkaniu w serwisie X. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że rozmowy z udziałem szefów Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Finansów, dowódców Wojska Polskiego oraz służb mundurowych odbyły się w kancelarii premiera.

Jak napisał Donald Tusk, tematem były "kolejne działania dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic".

Zwołałem dziś spotkanie z udziałem ministrów oraz dowódców Wojska Polskiego i służb. Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. pic.twitter.com/x09XiHZCk2 — Donald Tusk (@donaldtusk) September 14, 2026 Rozwiń

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w poniedziałek, że w rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z Morza Bałtyckiego drona. Przekazał, że wstępne oględziny wskazują, iż to maszyna pochodząca z Rosji. Rzecznik dowództwa operacyjnego Jacek Goryszewski wyjaśnił, że dron dopłynął do brzegu pod obserwacją wojska.

Drony uderzyły w stację benzynową i pociąg przy polskiej granicy

W niedzielę odbyła się zwołana przez premiera specjalna odprawa dotycząca rosyjskich ataków przy granicy z Polską. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów Geran-5 w zachodniej Ukrainie. Ataki nastąpiły też blisko granicy z Polską, ale żadne drony lub pociski nie wleciały do naszej przestrzeni powietrznej.

Polskie służby podały, że rano obok polskiej granicy trafione zostały stacja benzynowa oraz pociąg towarowy stojący na bocznicy.

Tusk ocenił, że rosyjska eskalacja jest faktem, a w najbliższym czasie może ona dotyczyć także Polski.