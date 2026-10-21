PILNE Donald Tusk: podpisałem wniosek o nominację dla Andrzeja Domańskiego Oprac. Justyna Sochacka |

Tusk: podpisałem wniosek o nominację dla Domańskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Donald Tusk zapowiadał we wtorek w Sejmie złożenie wniosku w sprawie mianowania ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na wicepremiera. W środę na konferencji prasowej przed wylotem do Indii i Wietnamu poinformował, że wieczorem podpisał wniosek w tej sprawie do prezydenta Karola Nawrockiego.

- Nie pytajcie mnie, jak się zachowa prezydent Nawrocki. Chciałbym odpowiedzieć z czystym sumieniem, bez chwili wahania, że nie sądzę, aby jawnie chciał łamać konstytucję - mówił premier.

- Znamy wszyscy przepisy konstytucji i kto za co odpowiada w państwie polskim - podkreślił Tusk. - Jeśli miałby się zdecydować na złamanie konstytucji w tej kwestii, to musiałbym powiedzieć, że ten scenariusz byłby bardzo dla Polski ryzykowny. Niepotrzebnie ryzykowny - powiedział premier.

Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec Domańskiego

We wtorek Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności wobec Domańskiego. Przeciwko wnioskowi głosowało 234 posłów, 204 było za odwołaniem Domańskiego, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześnie odbyła się debata.

Premier ocenił w Sejmie, że "Andrzej Domański jest dobrym ministrem". - Nie chcę, bo będziecie od razu tutaj huczeć i buczeć, ale jest naprawdę wybitnym ministrem. Bo udaje mu się, balansując naprawdę na pewnych ryzykach, udaje mu się, wbrew dotychczasowym doświadczeniom, utrzymywać w ramach bezpieczeństwa państwo polskie i stan finansów i równocześnie wydawać dużo pieniędzy tam, gdzie to jest potrzebne - powiedział.