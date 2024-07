- Cieszę się, że nie oglądamy się jako Polska, NATO, na Rosję i nie myślimy, co zrobi Władimir Putin, jeżeli my coś zrobimy - powiedział w "Kropce nad i" Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. Odnosząc się do deklaracji państw Sojuszu na temat nieodwracalności drogi Kijowa do wspólnoty, ocenił, że Ukraina "powinna wiedzieć, że jest dla niej ścieżka do NATO".

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, mówił w "Kropce nad i" w TVN24 o silnym wsparciu, jakie kraje NATO wyraziły już wobec Ukrainy podczas trwającego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Waszyngtonie.

Gawkowski był pytany, czy ta jednoznaczna deklaracja NATO o nieodwracalnej drodze Ukrainy do Sojuszu może doprowadzić do furii Władimira Putina i do tego, że zwiększą się jeszcze bardziej cyberataki na Polskę. - Ja cieszę się, że my nie oglądamy się jako Polska, NATO, Sojusz Północnoatlantycki na Rosję i nie myślimy, co zrobi Putin, jeżeli my coś zrobimy - odpowiedział.

- My róbmy swoje, my się zbroimy, my rozwijamy nasze siły, też komponenty związane z cyberprzestrzenią - uzupełnił.

"Panie Putin, pan się tutaj nie wtrącaj"

Ocenił także, że Ukraina dostaje "los na loterii" i to "bardzo dobrze". - Powinna wiedzieć, że jest dla niej ścieżka do NATO, powinna mieć świadomość, że w Polsce ma najwierniejszego sojusznika, który chce ją zaprowadzić do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To mówił też podczas spotkania z panem prezydentem (Wołodymyrem) Zełenskim pan premier Donald Tusk - powiedział.

- Panie Putin, pan się tutaj nie wtrącaj, bo tutaj państwa Sojuszu decydują i nie obchodzi nas, co zrobisz pan w Moskwie, bo my robimy to, co nam jest wygodne i dobre dla Europy - podkreślił minister.

Na uwagę, że jednak rosyjski przywódca "wtrąca się" w kwestie dotyczące innych państw, między innymi za pomocą cyberataków, Gawkowski odparł, że "Polska jest dzisiaj na wojnie hybrydowej z Rosją w obszarze cyberprzestrzeni". - Musimy o tym mówić, musimy być na to gotowi, mieć świadomość, że i dezinformacja, i cyberataki, i infrastruktura krytyczna, i tych coraz większa ilość incydentów się nasilają - wskazywał.

Jego zdaniem Polska "jest dzisiaj w polu rażenia, dlatego rozwijamy swoje Siły Zbrojne, również w obszarze cyberprzestrzeni".

- I też wysyłamy jasny sygnał: Polska się dzisiaj Rosji nie boi, stawia jej czoło i mówi tak: tama dla zapędów Putina w Europie jest tutaj, gdzie polska granica. Myślę, że to jest bardzo mocno postawiony dyskurs, który też był i wybrzmiał w Waszyngtonie - dodał Gawkowski.

Autorka/Autor:akr//mrz

Źródło: TVN24