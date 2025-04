Decyzja w sprawie koncesji dla Telewizji Republika uchylona

Fragment reportażu "Republika propagandy" Źródło: TVN24

Telewizja Republika straciła koncesję na nadawanie naziemne. Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny. Tym samym uchylił zaskarżoną decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od tego orzeczenia przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do czasu rozstrzygnięcia przez NSA stacja może nadawać.

W maju 2024 roku Telewizja Republika złożyła wniosek o nadawanie naziemne, by poszerzyć swój zasięg i trafić do większej liczby widzów. O tę koncesję starały się jeszcze wPolsce24, należące do wspierających PiS braci Karnowskich, szczecińska firma MWE Networks, która jest właścicielem kilku kanałów telewizyjnych, oraz węgierska TV2.

Powiązania Telewizji Republika z prawicowymi politykami i poprzednim obozem władzy pokazała w wyemitowanym w styczniu reportażu "Republika propagandy" Marta Gordziewicz, dziennikarka "Czarno na białym".

W reportażu wskazano, że po zaledwie miesiącu składająca się głównie z nominatów PiS Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, wydała decyzję przyznającą koncesję dla Telewizji Republika oraz wPolsce24, z tym że Telewizja Republika nie spełniła warunków, by ją dostać.

Marta Gordziewicz była na rozprawie. Przekazała, że w ustnym uzasadnieniu sąd stwierdził, że przewodniczący Maciej Świrski i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji "wielokrotnie złamali prawo, kierowali się uznaniowością, sympatią, a nie przepisami prawa".