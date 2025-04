Nawrocki chce bronić "polskiego Węgra", Trzaskowski zaprasza do "telekomunikacji miejskiej"

Karol Nawrocki o węglu. Debata w Końskich Źródło: TVN24

Debatujący w Końskich mieli swoje wzloty i upadki. Zamyślona Joanna Senyszyn zwlekała z zadaniem pytania, pojawiły się również wpadki językowe Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Nietypowe pytanie Maciejowi Maciakowi zadał Krzysztof Stanowski.

W hali sportowej w Końskich odbyła się debata prezydencka. Stawili się na nią: Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Magdalena Biejat, Joanna Senyszyn, Maciej Maciak, Marek Jakubiak i Krzysztof Stanowski.

W pewnym momencie debaty kandydaci mogli zadawać sobie wzajemnie pytania. Kiedy szansę na uzyskanie odpowiedzi od innego uczestnika otrzymała była posłanka SLD Joanna Senyszyn, rozległa się głucha cisza, przerywana tykaniem zegara. Zamiast zadawać pytanie, polityczka w tym czasie notowała coś na kartce.

- Pani Joanno, czas biegnie - powiadomił ją Grzegorz Kajdanowicz z "Faktów" TVN. - Tak, ja pytania zadaję - odparła Senyszyn i zwróciła się do Karola Nawrockiego.

Czas na pytanie od Senyszyn. "Ja pytanie zadaję?"

Stanowski do Maciaka: kim pan jest?

Z nietypowym pytaniem do Macieja Maciaka zwrócił się Krzysztof Stanowski. - Kim pan jest? - zapytał lidera Ruchu Dobrobytu i Pokoju.

- Polak mały. Być może z poziomu pana ilości subskrypcji jako youtubera to nic i pan nie zauważa. Tak sobie pomyślałem, bo jednak pełni pan funkcję może nie dziennikarza, bo ja jestem dziennikarzem, ale bardziej prezentera, który to zawód też się zalicza do dziennikarstwa i opowiada pan światu, Polakom, jak wygląda życie, a nie wie pan, kim jestem? - zastanawiał się Maciak.

Stanowski zadaje pytanie Maciakowi: kim pan jest?

Wpadki językowe Nawrockiego i Trzaskowskiego

Kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki - odnosząc się do wypowiedzi Marka Jakubiaka na temat energetyki - zapewnił, że będzie "bronił polskiego Węgra". – Będę bronił polskiego węgla – poprawił się chwilę później i dodał, że "polski węgiel należy fedrować, wydobywać i rozwijać Rzeczpospolitą Polską".

Wpadkę językową zaliczył również kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy, zwracając się do Marka Jakubiaka, zaprosił go do stolicy. - Mógłby pan się przejechać telekomunikacją miejską i zobaczyć nowe 11 stacji metra – powiedział.

Trzaskowski zaprasza Jakubiaka do Warszawy