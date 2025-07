Czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa? Decydują ci, którzy są z niej słabi

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Ponad 25 tysięcy osób podpisało internetową petycję, w której domagają się zniesienia obowiązku zdawania matury z matematyki. Pod koniec czerwca inicjatywa trafiła na posiedzenie sejmowej komisji ds. petycji.

W lipcu po raz kolejny okazało się, że egzamin z matematyki to ten, z którego wynik ósmoklasistów jest najgorszy, a kilkanaście procent maturzystów nie poradziło sobie na egzaminie dojrzałości właśnie z matematyką.

Z międzynarodowych badań wiemy, że problemy z matematyką dotyczą nie tylko dzieci i młodzieży. Właściwie im starsi Polacy, tym gorzej. I to oni decydują o przyszłości.

Luty 2025 roku. Do Barbary Nowackiej, ministry edukacji narodowej, pisze "w imieniu zdecydowanej większości uczniów szkół średnich i rodziców" obywatelka. Dowodów na tę reprezentację nie przytacza. W sprawie, o której pisze do ministry, nikt uczniów ostatnio nie badał. Nie znamy jej imienia i nazwiska, bo tego rodzaju petycje są przez administrację państwową zanonimizowane. Wiemy tylko, że to kobieta i maturę zdawała, gdy matematyka była nieobowiązkowa (a więc między rokiem 1983 a 2010).