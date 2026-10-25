Polska Referendum w sprawie odwołania prezydenta i rady miasta. Rozpoczęło się głosowanie Oprac. Tomasz Mikulicz |

Trwa głosowanie (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Formalnie referenda w Częstochowie są dwa. Wyborcy otrzymują dwie karty do głosowania. Na mniejszej (format A5) jest pytanie: "Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pana Krzysztofa Adama Matyjaszczyka Prezydenta Miasta Częstochowy przed upływem kadencji?", a na większej (A4): "Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miasta Częstochowy przed upływem kadencji?".

Oddanie ważnego głosu następuje przez postawienie znaku "X" w kratce obok odpowiedzi "TAK" lub "NIE".

Minimum 3/5 liczby osób biorących udział w poprzednich wyborach

Głosowanie odbywa się w 135 obwodach: 126 stałych, otwartych od godz. 7, i dziewięciu odrębnych (w szpitalach, domach pomocy społecznej, hospicjum i areszcie śledczym) czynnych od godz. 10. Wszystkie lokale zostaną zamknięte o godz. 21.

Aby referendum w sprawie odwołania prezydenta było ważne, w głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 46 625 mieszkańców Częstochowy, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w drugiej turze. W przypadku rady miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosi 48 754.

Uprawnionych jest 158 230 osób

Do głosowania uprawnione są osoby pełnoletnie, posiadające czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujące Częstochowę.

- W sumie uprawnionych do głosowania jest 158 230 osób – informuje szef częstochowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Tomasz Doruchowski.

Wyniki w nocy lub na ranem

Co do zasady adresem zamieszkania w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW) jest adres zameldowania na pobyt stały. Jeżeli ktoś w przeszłości zawnioskował o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (dawniej: wniosek o wpis do rejestru wyborców) pod innym adresem i otrzymał pozytywną decyzję, to jego adresem w CRW jest adres podany w decyzji; obowiązuje on do czasu złożenia oświadczenia o powrocie pod adres stałego zameldowania lub zameldowania się na stałe w nowym miejscu.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie przewiduje, że wyniki referendum znane będą w nocy z niedzieli na poniedziałek lub nad ranem.

Referenda w dwóch gminach na Opolszczyźnie

W niedzielę rano rozpoczęły się także referenda w sprawie odwołania władz gmin Brzeg i Pakosławice (województwo opolskie).

Jak informuje Krajowe Biuro Wyborcze, referendum w Brzegu dotyczy odwołania ze stanowiska przed ukończeniem kadencji burmistrz Violetty Jaskólskiej-Palus. W przypadku gminy Pakosławice, głosowanie odbywa się w sprawie odwołania wójta Adama Raczyńskiego i rady gminy.

W głosowaniach, które rozpoczęły się o godzinie 7. i będą trwały do godziny 21. mieszkańcy Brzegu otrzymają jedną kartę. W Pakosławicach wyborcy na dwóch odrębnych kartach mogą oddać swój głos w sprawie odwołania wójta i rady gminy.

Referenda będą ważne pod warunkiem oddania w nich odpowiedniej ilości głosów. W przypadku Brzegu jest to 6 674 oddanych głosów. W Pakosławicach w przypadku głosowania w sprawie odwołania wójta - 845, a rady gminy - 1008 głosów.

Głosują mieszkańcy Olecka

Referendum ws. odwołania burmistrza Olecka Karola Sobczaka rozpoczęło się w niedzielę rano bez zakłóceń. Głosowanie potrwa do godz. 21 i aby było ważne, musi wziąć w nim udział 4114 mieszkańców.

Jak poinformowano w Miejskiej Komisji Referendalnej, referendum we wszystkich lokalach rozpoczęło się o czasie, czyli o godz. 7. Nie było żadnych incydentów.

Aby referendum było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 3/5 liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania, czyli 4114 osób. Wyników można spodziewać się najwcześniej około północy.