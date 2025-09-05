"Żelazny Obrońca" w decydującej fazie

Gen. bryg. Rafał Miernik o ćwiczeniach "Żelazny Obrońca": nasze suwerenne prawo Źródło: TVN24

W poniedziałek rozpoczęły się ćwiczenia "Żelazny Obrońca" z udziałem polskich i sojuszniczych żołnierzy. Sztab Generalny WP podkreślił, że "to najważniejsze w tym roku przedsięwzięcie szkoleniowe, wzmacniające zdolności odstraszające Polski i sojuszników".

W trakcie piątkowego briefingu szef Zarządu Szkolenia Sztabu Generalnego gen. bryg. Rafał Miernik przekazał, że w ćwiczeniach na lądzie, w powietrzu, na morzu i w infosferze (przestrzeni informacyjnej wojska) uczestniczy "imponująca liczba" ok. 30 tys. żołnierzy.

Generał powiedział, że ćwiczenia "wkraczają w decydującą fazę".

Dodał, że manewry mają charakter defensywny i nie wpływają negatywnie na inne operacje wojska, takie jak "Bezpieczne Podlasie", "Bezpieczny Zachód", "Bezpieczna Zatoka" i "Wschodnia Zorza".

Wojsko i sprzęt na ulicach

Jeszcze w sierpniu Sztab Generalny WP poinformował, że w związku z planowanymi ćwiczeniami wojskowymi "Żelazny Obrońca" możliwe będą utrudnienia na drogach i wzmożony hałas.

Od kilku dni na ulicach można zobaczyć pojazdy wojskowe, na niebie śmigłowce i samoloty. Manewry odbywają się z użyciem "środków pozoracji pola walki (dym, hałas)".

Sztab Generalny apelował, by w sytuacji napotkania utrudnień, w tym przemieszczającego się po drogach sprzętu wojskowego, należy zachować spokój. "To rutynowe ćwiczenia wojskowe, które mają na celu zwiększenie interoperacyjności wojsk" - brzmiał komunikat.

Jak przebiegają ćwiczenia?

W poniedziałek media uczestniczyły w ćwiczeniach 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, która wchodzi w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej. Żołnierze przetransportowali czołgi M1A1 Abrams na ciężarówkach niskopodwoziowych z Żurawicy na teren MOP Słodków Wschodni. Następnie na gąsienicach przejechali kilkadziesiąt kilometrów drogą ekspresową S19 na MOP Zemborzyce.

Dowódca 19 Brygady gen. bryg. Marcin Zawodniak powiedział, że w ten sposób żołnierze ćwiczą koordynację i poruszanie się drogami publicznymi. Czołgi – wyjaśnił – mają gumowe nakładki, żeby przemieszczać się sprawniej.

Gen. Zawodniak podał, że w planach jest także pokonywanie rzeki Bug i ćwiczenie obrony w oparciu o infrastrukturę Tarczy Wschód. W ćwiczenia zaangażowanych jest 1,8 tys. żołnierzy i ponad 400 jednostek sprzętowych z brygady.

Dowódca 18 Dywizji gen. dyw. Arkadiusz Szkutnik podał, że ćwiczenia realizowane są na całej wschodniej części wschodniej flanki NATO. - Rozpoczęliśmy od województwa podkarpackiego, poprzez województwo lubelskie i warmińsko-mazurskie. Głównym rejonem ćwiczenia ogniowego jest ośrodek szkolenia poligonowego w Orzyszu - powiedział.

Żelazny Obrońca 2025

"Żelazny Obrońca" to ćwiczenia o charakterze federacji, czyli zespołu skoordynowanych różnych mniejszych manewrów realizowanych na lądzie, w powietrzu i na wodzie przez Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną, Wojska Specjalne oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

Jak informował Sztab Generalny, w ćwiczeniach prowadzonych, m.in. na poligonach w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie), Nowej Dębie (woj. podkarpackie) i Ustce (woj. pomorskie), a także w tzw. terenie przygodnym, poza poligonami bierze udział 30 tys. żołnierzy oraz 600 jednostek sprzętu Wojska Polskiego i państw sojuszniczych NATO.

