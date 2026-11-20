Polska "Putin nie szuka pokoju", "nikt nie złamie naszej jedności". Wspólna deklaracja ministrów obrony Oprac. Kamila Grenczyn |

Kosiniak-Kamysz o ćwiczeniach koalicji chętnych. "Jesteśmy zjednoczeni" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz

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Podczas konferencji prasowej w Nowej Dębie w województwie podkarpackim, gdzie odbywają się ćwiczenia wojskowe państw koalicji chętnych, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował piątkowe naruszenia przestrzeni powietrznej przez trzy rosyjskie obiekty - jeden z nich, najprawdopodobniej rakieta, spadł w Rudniku nad Sanem, około 30 kilometrów od Nowej Dęby.

Kosiniak-Kamysz ocenił, że "ten atak nie był przypadkowy". - On jest ściśle skoordynowany z dzisiejszym dniem, z pokazem zdolności i umiejętności koalicji chętnych. Jest skierowany przeciwko naszym obywatelom, żeby zniszczyć odporność społeczną, żeby zniszczyć współpracę w ramach NATO, Unii Europejskiej i koalicji chętnych. Nie możemy się temu poddać - mówił.

Zaznaczył, że "cała ta akcja ma na celu zniszczenie wspólnoty państw zachodnich, które niosą pomoc od czterech lat Ukrainie".

Francja: stoimy ramię w ramię z Polską

Francuska minister obrony Catherine Vautrin podkreśliła, że jej kraj "stoi ramię w ramię z Polską". - Nikt nie złamie naszej jedności, dlatego bardzo istotne jest to, żebyśmy wszyscy stali tutaj u boku Polski, także w ramach ćwiczeń - mówiła.

- Decyzja, żeby przeprowadzić te ćwiczenia, została podjęta w lipcu. Teraz mamy listopad i pokazujemy tym samym, że jesteśmy gotowi. Pokazujemy gotowość, żeby pomóc Ukrainie - zaznaczyła Vautrin.

Ministra obrony Francji: stoimy ramię w ramię z Polską Źródło: TVN24

Wielka Brytania: nie pozwolimy Putinowi, żeby podzielił nasz kontynent

Brytyjski minister obrony powiedział, że "to, co się zdarzyło nad ranem, jest kolejnym przykładem prowokacji rosyjskich, które mają podzielić Europę" i odstraszyć od udzielania pomocy Ukrainie.

- Wysyłamy taki sygnał, że Europy nie da się przestraszyć. Nie pozwolimy Putinowi, żeby podzielił nasz kontynent i wiemy, że linia frontu w Ukrainie to linia frontu broniąca demokracji i wolności w całej Europie - podkreślił Wes Streeting. Zaznaczył, że Ukraina będzie wspierana "tak długo, jak trzeba".

Minister obrony Wielkiej Brytanii: nie pozwolimy Putinowi, żeby podzielił nasz kontynent Źródło: TVN24

Dodał, że wiara w słowa Putina jest naiwna i należy "tylko i wyłącznie patrzeć na jego czyny". - Oczywiście będziemy wspierać wysiłki dyplomatyczne. Chcemy widzieć wynegocjowany koniec wojny w Ukrainie, ale musi być na warunkach, które są akceptowalne dla Ukrainy. Nie może być żadnej decyzji o europejskim bezpieczeństwie bez Europejczyków obecnych przy stole negocjacyjnym - dodał. Streeting wskazał, że odbywające się w Polsce "ćwiczenia to także demonstracja naszej gotowości”, a wielonarodowe siły "są gotowe podjąć działania, kiedy skończy się wojna".

Litwa: Putin chce odtworzyć Związek Radziecki

Minister obrony Litwy Robertas Kaunas zaznaczył, że jego kraj stoi "ramię w ramię z Polską, bez względu na wszystko". - Putin nie szuka pokoju, szuka tylko dalszych sposobów na ekspansję, na realizację swoich imperialnych ambicji. Chce odtworzyć Związek Radziecki, a koalicja chętnych to jest ten format, który sprzeciwia się tej imperialnej wizji - powiedział.

- Chcemy pozostać jedną siłą, która ma na celu zapewnienie pokoju w Ukrainie, kiedy dojdzie do zawieszenia broni i pokoju. (...) Jestem pewien, że nasza jedność i możliwości współpracy są rzeczywiste, a nie tylko na papierze - zaznaczył Kaunas.

Minister obrony Litwy: Rosja próbuje nas przestraszyć Źródło: TVN24

Estonia o "najlepszej odpowiedzi" wobec Rosji

Zdaniem ministra obrony Estonii Martina Herema najlepszą odpowiedzią na działania Rosji jest kontynuowanie wsparcia na rzecz Ukrainy "na tyle, na ile możemy tego wsparcia udzielać". Po drugie - zaznaczył - należy przeprowadzać ćwiczenia, jak te w Nowej Dębie, ponieważ "pokazują naszą gotowość, naszą jedność, nasze zdolności, żeby bronić naszych krajów i budować współpracę".

- To pokazaliśmy podczas tych ćwiczeń. Razem bronimy naszych krajów - zaznaczył.

Minister obrony Estonii: najlepszą odpowiedzią wobec Rosji jest kontynuowanie wsparcia na rzecz Ukrainy Źródło: TVN24