Polska Co spadło na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie? "Już można powiedzieć, że była to rakieta" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz Oprac. Aleksandra Sapeta Zespół autorów |

Nowak: trzy obiekty naruszyły polską przestrzeń powietrzną Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak

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W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia w związku z "upadkiem obiektu" w powiecie biłgorajskim>>>

W nocy Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na Ukrainę, w tym w zachodniej części kraju. Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej i możliwym upadku obiektu.

Później Prokuratura Okręgowa w Lublinie potwierdziła upadek obiektu latającego w Nowym Lipowcu, w powiecie biłgorajskim.

Szef MON o obiektach, które spadły na terytorium Polski

- Już dzisiaj możemy powiedzieć, że atak Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy z oddziaływaniem na Rzeczpospolitą był jednym z największych od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na wspólnej konferencji prasowej z Dowódcą Operacyjnym RSZ generałem broni pil. dr. Ireneuszem Nowakiem.

Minister przekazał najnowsze ustalenia dotyczące odnalezionych na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu obiektów. Potwierdził, że są trzy miejsca upadku obiektów: Mołodycz w powiecie jarosławskim i Rudnik nad Sanen w powiecie niżańskim w województwie podkarpackim oraz Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim. - W tym ostatnim przypadku już możemy powiedzieć, że to była rakieta Ch-101, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i jest zlokalizowana w tym miejscu. W drugim przypadku też można mówić o rakiecie, a w trzecim najprawdopodobniej to dron odrzutowy - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Pytany, służby odnalazły rozbite obiekty, Kosiniak-Kamysz odparł: - Szczątki zostały zabezpieczone.

Nie sprecyzował, o ile miejsc chodzi.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał wcześniej w piatek, że służby prowadzą czynności w trzech lokalizacjach: Rudnik nad Sanem, Mołodycz i Nowy Lipowiec.

Służby pracują na miejscu zdarzenia w miejscowości Rudnik nad Sanem Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Polak