Bili brawo Trumpowi, jak reagują na cła? "Powinniśmy kombinować"

Trump podpisuje rozporządzenie w sprawie ceł Źródło: TVN24/Reuters

Politycy PiS odnieśli się do wprowadzonych przez Donalda Trumpa ceł na towary z całego świata. Zdaniem Marcina Horały powinniśmy sami "zbudować pewną ofertę dla Amerykanów". Z kolei Michał Wójcik uzasadniał decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych, twierdząc, że broni swojego kraju.

Prezydent USA Donald Trump w środę podpisał rozporządzenie ustanawiające minimalną 10-procentową stawkę ceł dla towarów z całego świata oraz dodatkowe cła dla większości innych państw, w tym 20-procentowe cło na produkty z Unii Europejskiej.

Posłowie PiS w listopadzie ubiegłego roku owacyjnie przyjęli wybór Trumpa na prezydenta. W Sejmie skandowali jego nazwisko, klaskali i wzywali do dymisji polski rząd. Teraz o decyzję amerykańskiego przywódcy pytała ich w Sejmie reporterka TVN24 Agata Adamek.

Prezes PiS twierdzi, że nigdy nie oklaskiwał Donalda Trumpa. Nagrania z Sejmu pokazują co innego Źródło: Jakub Sobieniowski/Fakty TVN

Przydacz: trzeba zareagować cłami w drugą stronę

Marcin Przydacz, poseł PiS i wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Zjednoczonej Prawicy powiedział, że nie jest zwolennikiem tego, "aby na Amerykę się teraz obrażać". - Oczywiście trzeba zareagować cłami w drugą stronę. Zasada wzajemności jest podstawową zasadą - stwierdził.

- Natomiast jeśli Bruksela nie poradzi sobie z tym problemem, z tym wyzwaniem dialogu z Amerykanami, to już słychać, że część państw członkowskich chce prowadzić dialog dwustronny, bilateralny. Czyli poszczególne stolice będą chciały realizować tę politykę bezpośrednio z Amerykanami, co będzie oczywiście też powodowało jakieś rozbicie - wskazał.

Przydacz ocenił, że jeżeli komisarz ds. handlu i bezpieczeństwa gospodarczego w KE Maros Sefcovic "nie osiągnie żadnego sukcesu w negocjacjach z USA, "to w interesie Polski jest szukanie takich rozwiązań, które nie uderzą w polskiego konsumenta i przedsiębiorcę".

Przydacz: trzeba zareagować cłami w drugą stronę Źródło: TVN24

Horała: powinniśmy kombinować, w jaki sposób to wykorzystać

Poseł PiS Marcin Horała na pytanie, czy pochwala decyzję Trumpa odparł, że "to nie jest kwestia pochwalania lub nie". - To jest decyzja z innego porządku. Czy ja to pochwalę, czy nie pochwalę, to po prostu jest - dodał.

- My powinniśmy kombinować, w jaki sposób to wykorzystać na korzyść do Polski. Na przykład zbudować pewną ofertę dla Amerykanów, w ramach której Polska byłaby traktowana lepiej na specjalnych warunkach - stwierdził.

Dopytywany, czy należy w ten sposób wyłamać się z Unii Europejskiej, odpowiedział, że "niekoniecznie". - Ale Unia Europejska jest areną przetargu interesów narodowych. Czemu my tylko mamy być tymi jedynymi, którzy o swoje interesy nie zabiegają? - pytał Horała.

Horała o cłach Trumpa: powinniśmy kombinować, w jaki sposób to wykorzystać na korzyść do Polski Źródło: TVN24

Wójcik: to jest decyzja każdego państwa, Trump przeliczył, co mu się opłaca

- Trump obiecał, że uczyni znowu wielką Amerykę. Jeżeli tak, to jednym z tych punktów było to, że nałoży cła. Dlaczego cła nałożył? Dlatego, że rocznie Stany Zjednoczone mają ujemny bilans handlowy i tracą na tym handlu z całym światem bilion dwieście miliardów dolarów - argumentował poseł PiS Michał Wójcik, dawniej wiceminister sprawiedliwości.

- Jeżeli z Unią Europejską ma 200 miliardów dolarów straty, to on, który jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, kogo ma bronić? Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych? - pytał. Zaznaczył również, że nie jest "rzecznikiem" Trumpa oraz, że "nie chciałby takich ceł".

Dopytywany dlaczego według niego na liście państw, na które nałożone zostały cła nie znalazła się Rosja, odparł, że "to jest decyzja każdego państwa". - Przecież Trump sobie przeliczył, co mu się opłaca, co mu się nie opłaca - dodał.

Wójcik o cłach USA: to jest decyzja każdego państwa, Trump przeliczył, co mu się opłaca Źródło: TVN24