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FAKTY PO FAKTACH

Cezary Tomczyk z apelem do "panów z PiS-u"

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Cezary Tomczyk
Tomczyk: ktoś, kto idzie na pokojową manifestację, nie ma ze sobą noża
Źródło wideo: TVN24
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Ktoś, kto idzie na pokojową manifestację, nie ma ze sobą noża - skomentował wiceszef MON Cezary Tomczyk. Nawiązał do tego, że przy mężczyźnie wracającym z protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym znaleziono nóż. Tomczyk zwrócił się też do "panów z PiS-u" w związku z wpisem posła Kazimierza Smolińskiego, który zapowiedział rozliczenie "funkcjonariuszy służb".

Stołeczna policja poinformowała w piątek, że mężczyzna wracający z protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym miał zaatakować policjantkę podczas próby wylegitymowania. Funkcjonariuszka uderzyła w szklane drzwi i w związku z urazem głowy trafiła do szpitala. Napastnik został zatrzymany, a podczas kontroli policja odkryła nóż ukryty pod kurtką.

- Bardzo dokładnie przypominam sobie te wszystkie hasła PiS-u i Konfederacji, "murem za polskim mundurem". Oni dzisiaj na ten mundur plują, w ogóle bez żadnej refleksji. Ktoś nakręca tę spiralę emocji: robi to dzisiaj Telewizja Republika, robi to PiS, robi to Jarosław Kaczyński i okłamują, manipulują ludzi, a potem dochodzi do takich scen, jak ta przed Trybunałem Konstytucyjnym - skomentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 Cezary Tomczyk.

Zaznaczył, że "ktoś, kto idzie na pokojową manifestację, nie ma ze sobą noża, bo to chyba nie jest atrybut protestu". - Jeżeli mężczyzna atakuje funkcjonariuszkę policji, pcha ją na drzwi (...), ona jest ranna, jest kwestia noża, to interwencja państwa musi być bezwzględna - powiedział Tomczyk.

Tomczyk z apelem do "panów z PiS-u"

Wiceszef MON był następnie pytany o piątkowy wpis posła PiS Kazimierza Smolińskiego na platformie X. Smoliński napisał: "Zapamiętamy twarz każdego funkcjonariusza policji i innych służb, który podniósł rękę na Polaka biorącego udział w legalnej manifestacji. Zapamiętamy i za rok z tego dokładnie rozliczymy".

Tomczyk spojrzał w kamerę i zwrócił się do polityków z ugrupowania posła: - Jeżeli panowie z PiS-u mnie słyszycie, to chciałbym powiedzieć, że każdy, kto grozi dzisiaj funkcjonariuszom policji, Wojska Polskiego, polskim służbom, będzie pociągnięty do odpowiedzialności i w tej sprawie będzie złożone zawiadomienie do prokuratury. 

- Nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek polityk straszył dzisiaj policjantów czy policjantki. To jest poniżej nie tylko zasady, która dotyczy wolności wypowiedzi, ale to jest naganne, karygodne i wymaga ukarania - zaznaczył gość TVN24.

OGLĄDAJ: Tomczyk o wydarzeniach pod Trybunałem: oni dzisiaj na ten mundur plują bez żadnej refleksji
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Źródło: TVN24, tvn24.pl
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Tagi:
Cezary TomczykMinisterstwo Obrony NarodowejTrybunał KonstytucyjnyPolicja
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