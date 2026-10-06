Polska CBA w biurze Rzecznika Praw Dziecka Oprac. Aleksandra Sapeta |

Sprawa odebrania dzieci z Białołęki. TVN24 dotarła do uzasadnienia decyzji sądu rodzinnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: CBA

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Agenci CBA działają na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Informację jako pierwsza podała Wirtualna Polska. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał w rozmowie z tvn24.pl, że sprawa "nie dotyczy korupcji".

"Biuro Rzecznika Praw Dziecka informuje, że w związku ze sprawą dotyczącą interwencji na warszawskiej Białołęce, właściwym organom wydane zostały wszystkie posiadane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem" - skomentowała Rzeczniczka Praw Dziecka na X.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka informuje, że w związku ze sprawą dotyczącą interwencji na warszawskiej Białołęce, właściwym organom wydane zostały wszystkie posiadane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem. — Monika Horna-Cieślak (@MHornaCieslak) October 6, 2026 Rozwiń

Sprawa dzieci z Białołęki

Interwencja na warszawskiej Białołęce, o której wspomniała RPD we wpisie, została przeprowadzona 13 sierpnia. To wtedy Horna-Cieślak była świadkiem, jej zdaniem, niepokojącej sytuacji na przystanku. - Jak każdy obywatel czekałam na przystanku autobusowym na autobus i byłam świadkiem tego, jak matka wyzywa dziecko od "k….", szarpie tym dzieckiem i jaka jest agresywna - relacjonowała rzeczniczka w Polsacie.

Horna-Cieślak zaalarmowała o sprawie służby. Policja najpierw uznała, że w rodzinie nie dzieje się nic, co miałoby skłaniać do natychmiastowej interwencji. Sąd również zdecydował, by nie wydawać "w trybie natychmiastowym zarządzeń dotyczących odebrania dzieci" w wieku 3 i 4 lat.

Według sądu rodzinnego 15 sierpnia w Komendzie Stołecznej Policji miało odbyć się spotkanie z udziałem rzeczniczki. Po nim policja wydała wobec rodziców zakaz zbliżania się do dzieci, a w efekcie trafiły one do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Po weekendzie sąd zdecydował, że nie było przesłanek do umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej i zdecydował, aby te wróciły do rodziny. TVN24 dotarło do uzasadnienia decyzji sądu.

Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez RPD przestępstwa przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia w związku z interwencją na Białołęce. Sprawę jako pierwszy opisał portal Zero.