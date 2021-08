Campus Polska Przyszłości. Spotkanie z uczestniczkami Powstania Warszawskiego

Traczyk-Stawska zachęcała młodych ludzi do tego, by uczyli się języków i zawierali przyjaźnie, "bo do przyjaciół się nie strzela". Namawiała, by zawsze stawać w obronie słabszych na przykład osób z niepełnosprawnościami czy osób wykluczonych - jak choćby uchodźców. Apelowała o to, "by zrobić wszystko, żeby znów nie doszło do wojny, bo nie ma nic gorszego od wojny".