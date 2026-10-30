Żurek: przekazałem wniosek o pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej
W piątek około godziny 18 na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego została opublikowana informacja, że wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego zarządzono przerwę w czynnościach służbowych.
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Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał na X, że przesłał do TK pięć wniosków o uchylenie Święczkowskiemu i Sochańskiemu immunitetów. "Cztery wnioski dotyczą wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pełniącego obowiązki Prezesa TK Bogdana Świeczkowskiego. Piąty wniosek dotyczy uchylenia immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego" - napisał.
"Do Trybunału przekazane zostało także 50 tomów akt dotyczących przestępstw wskazanych we wnioskach" - dodał. Jak przekazał, "wszystkie dokumenty zostały przekazane sędzi Trybunału Konstytucyjnego najstarszej stażem, czyli Annie Korwin-Piotrowskiej, a dalsze informacje w sprawie będą przekazywane przez Trybunał Konstytucyjny".
Wyjaśnienia Żurka na konferencji prasowej
- Jako prokurator generalny przekazałem do Trybunału Konstytucyjnego pięć wniosków o uchylenie immunitetu - potwierdził Żurek przed godziną 19 na konferencji prasowej. - Te sprawy dotyczą różnych typów przestępstw i tak naprawdę dotyczą dwóch osób: pełniącego obowiązki prezesa Trybunału oraz jego zastępcy - wyjaśnił.
Jak mówił, skierowane przez niego wnioski są "finałem" toczących się postępowań karnych. - Wnioski o uchylenie immunitetu, które podpisałem, jest to etap postępowania przygotowawczego - wskazał. Dodał jednak, że "nie chce dzisiaj udzielać informacji, co jest konkretnie w aktach tych postępowań". - Myślę, że jeżeli te sprawy będą rozpatrywane w Trybunale, to wtedy poznamy szczegóły tych wniosków. Mogę Państwu tylko powiedzieć, że są to poważne sprawy karne - powiedział Żurek.