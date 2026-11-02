Polska Bogdan Święczkowski napisał do szefa policji. "Domagam się zakończenia interwencji" Oprac. Justyna Sochacka |

Święczkowski próbował wejść do Trybunału Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Datowane na poniedziałek pismo skierowane do komendanta głównego policji generała inspektora Marka Boronia opublikowała na platformie X rzeczniczka Trybunału Konstytucyjnego Weronika Ścibor.

"Z najwyższym oburzeniem i stanowczym sprzeciwem przyjmuję działania podjęte przez Policję wobec Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności skierowanie funkcjonariuszy do jego siedziby, a następnie uniemożliwieniu mi jako prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu oraz pozostałym sędziom wejścia do budynku" - napisał Bogdan Święczkowski.

Ocenił, że "zdarzenia te mają charakter bezprecedensowy w demokratycznym państwie prawnym i budzą zasadnicze zastrzeżenia co do ich zgodności z fundamentalnymi zasadami ustroju Rzeczypospolitej Polskiej".

Święczkowski: niepokój budzi skala zaangażowanych sił policyjnych

Bogdan Święczkowski dalej napisał, że przebieg działań podjętych przez policję na terenie oraz w bezpośrednim otoczeniu siedziby TK w nocy z piątku na sobotę "budzi szczególnie poważne zastrzeżenia zarówno co do podstaw prawnych podejmowanych czynności, jak i sposobu ich przeprowadzenia, zakresu zaangażowania Policji oraz poszanowania konstytucyjnych gwarancji niezależności Trybunału Konstytucyjnego".

Jego zdaniem "niepokój budzi przede wszystkim skala zaangażowanych sił policyjnych, sposób zabezpieczenia terenu Trybunału, obecność funkcjonariuszy w umundurowaniu i wyposażeniu przeznaczonym do działań podwyższonego ryzyka, a także okoliczności, w jakich dochodziło do ograniczania dostępu do siedziby Trybunału".

Bogdan Święczkowski wśród uczestników protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Według Święczkowskiego "szczególnie niedopuszczalne jest, aby działania podejmowane przez Policję prowadziły do faktycznego utrudniania wykonywania obowiązków przez osoby stojące na czele konstytucyjnego organu państwa".

"Jako prezes Trybunału Konstytucyjnego nie żądałem, ale wręcz domagałem się i nadal domagam zakończenia interwencji Policji w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślam, że aktualnie funkcjonariusze przebywają na terenie Trybunału Konstytucyjnego nielegalnie, bowiem bez zgody administratora budynku" - oświadczył.

List szefa KGP do funkcjonariuszy

W niedzielę komendant główny policji podkreślił w liście skierowanym do policjantów, że każdy, kto obserwował przebieg wydarzeń dotyczących TK w piątek i sobotę, nie powinien mieć wątpliwości, że obecność policjantów była konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko osobom znajdującym się wewnątrz Trybunału, ale także tysiącom zgromadzonych przed budynkiem.

Boroń zapewnił, że wszystkie ostatnie działania policjantów pod TK były w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewnił, że policja "nigdy nie jest stroną żadnego sporu, jest gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa".

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym

W piątek wieczorem na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego. Zarządzenia wydała wybrana przez obecny Sejm sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która poinformowała, że przejęła kierowanie Trybunałem jako sędzia najstarszy stażem.

Następnie przed siedzibą TK doszło do demonstracji. Na miejscu pojawiła się policja. Prezydent Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu i w nocy z piątku na sobotę przyjechał do TK.

Rzeczniczka TK napisała w poniedziałek, że Święczkowski w kwietniu 2026 roku "upoważnił sędziego TK Stanisława Piotrowicza do zastępowania w czasie nieobecności i kierowania pracami TK". Opublikowała skan dokumentu datowanego na 28 kwietnia.

Prezes @TK_GOV_PL Bogdan Święczkowski w kwietniu 2026 r. upoważnił sędziego TK Stanisława Piotrowicza do zastępowania w czasie nieobecności i kierowania pracami TK

⬇️ pic.twitter.com/CQ6MlLIYvi — Weronika Ścibor (@WeronikaScibor) November 2, 2026 Rozwiń