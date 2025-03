Nowacka ogłasza konkursy na wzór dawnych Czarnka. "Te będą transparentne"

Barbara Nowacka o tym, czym jej programy będą się różnić od Willi plus Źródło: TVN24

Ministra edukacji Barbara Nowacka zamierza rozdzielić 90 milionów złotych między organizacje pozarządowe, instytuty badawcze, uczelnie i instytucje kultury. Na dniach ruszą trzy konkursy poświęcone nauce, tradycji i społeczeństwu obywatelskiemu. - Nie będzie jak za ministra Czarnka - zapewnia Nowacka, choć skorzysta z przepisów, które jemu posłużyły m.in. do uruchomienia programu Willa plus.

Barbara Nowacka ogłosiła uruchomienie w resorcie edukacji trzech nowych programów, które mają wspierać rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci oraz młodzieży. Wszystkie mają ruszyć jeszcze w tym roku szkolnym. Konkursy, w których zostanie rozdzielone 90 mln złotych, zostaną ogłoszone w ciągu najbliższego tygodnia. Na złożenie wniosków podmioty zainteresowane udziałem dostaną trzy tygodnie.

Barbara Nowacka ogłosiła konkursy na kwotę 90 milionów złotych Źródło: Marcin Obara/PAP

Trzy programy w trzy tygodnie

W czwartek 3 kwietnia wystartuje konkurs "Młodzi obywatele". - Widzimy, jak ważna jest partycypacja społeczna, umiejętność poruszania się po współczesnym świecie, świadomość praw obywatelskich - mówiła o celach konkursu Nowacka. Programy, które zostaną w jego ramach dofinansowane mają wspierać m.in. walkę z fake newsami i dezinformacją czy dostarczać wiedzy o ekonomii i przedsiębiorczości. O środki z MEN mogą się starać organizacje pozarządowe.

- Zależy nam, aby wspierały działalność proobywatelską, kształtowały postawy społeczne, zachęcały do partycypacji i przedsiębiorczości - wyliczała ministra. Warunkiem dofinansowania będzie przygotowanie interaktywnych materiałów edukacyjnych, tak, by inicjatywy nie były tylko jednorazowymi wydarzeniami dla jakiejś grupy uczniów, ale by z efektów programu można było korzystać szerzej w przyszłości.

W piątek 4 kwietnia ruszy konkurs "Odkrywcy", który ma skupiać się m.in. na upowszechnianiu odkryć naukowych, wspieraniu roli nauk ścisłych i rzetelności w badaniach. O pieniądze z tego programu będą mogły starać się oprócz organizacji porządzowodych również uczelnie, instytuty badawcze czy instytucje kultury.

Trzeci program - "Nasze tradycje" zostanie uruchomiony w poniedziałek 7 kwietnia. - Jego celem jest propagowanie dziedzictwa kulturowego, historii regionów, spotkań młodzieży - mówiła Nowacka. Podkreślając, że zależy jej na tym, by młodzi poznawali swoje tradycje lokalne, historie rodzinne, uczyli się patriotyzmu.

Wszystkie konkursy mają zostać rozstrzygnięte pod koniec maja.

CBA wszczęło kontrolę w sprawie "programu willa plus". Przemysław Czarnek: nie mam nic sobie do zarzucenia Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN

"Nie będzie jak za Czarnka"

By zorganizować konkursy Nowacka korzysta z przepisów, które w 2022 roku wprowadzili politycy PiS. To tzw. wrzutka COVID-owa, w ramach której minister Czarnek zorganizował następnie cztery konkursy na 170 mln zł - w tym Willę plus i Inwestycje w oświacie, którymi zajmują się obecnie prokuratura i CBA.

Czytaj też: Jak idzie rozliczanie willi plus? >>>

Nowacka pytana, jak zapewni, że podobne nieprawidłowości się nie powtórzą, odpowiedziała: - Konkursy będą transparentne. Już w zeszłym roku organizowaliśmy konkursy i nie było żadnych uwag dotyczących transparentności. I dodała: - Wnioski będą oceniali niezależni eksperci. A minister nie będzie zmieniał ich negatywnej opinii na pozytywną, tak jak robił to minister Czarnek. Minister tutaj nie decyduje. To jest podstawowe zabezpieczenie. Po drugie, konkursy są tak skonstruowane, że mogą się o te pieniądze ubiegać wszyscy, z całej Polski. Nie ma wyróżnień.

Czytaj też: Kościelne organizacje zwracają miliony >>>

I przypomniała, że gdy Czarnek organizował swoje programy, wśród nagrodzonych organizacji była nadreprezentacja tych z województwa lubelskiego, skąd były minister pochodzi.

Podział środków w programie Inwestycje w oświacie Źródło: tvn24.pl