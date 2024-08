Ardanowski: prezes Kaczyński przestał być dla mnie punktem odniesienia

Myślę, że w Prawie i Sprawiedliwości zostali tylko tacy, którzy mówią: panie prezesie, pan ma zawsze rację - powiedział w TVN24 były polityk PiS Jan Krzysztof Ardanowski. Jak ocenił, partia Jarosława Kaczyńskiego "chyba nie rozumie zmian struktury społecznej, które zachodzą".

Ardanowski w pierwszym rządzie PiS był wiceministrem rolnictwa, a następnie doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2018 roku został powołany na ministra rolnictwa w rządzie Mateusza Morawieckiego, funkcję sprawował do jesieni 2020 roku. W grudniu 2020 roku został przewodniczącym Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, którą powołał prezydent Andrzej Duda.

Pod koniec czerwca polityk ogłosił, że podjął się tworzenia nowej siły politycznej.

- To jest trudne. Zostawiłem tam część mojego serca. 23 lata od początku tej formacji, kiedy w AWS-ie (Akcja Wyborcza Solidarność - red.) dzieliliśmy się w pewnym sensie. Część do Platformy, część do Prawa i Sprawiedliwości - mówił o swoim odejściu z PiS Ardanowski w "Jeden na jeden".

Jak dodał, "wtedy nie zapowiadało się na taką wojnę". - Raczej było przekonanie, że trochę tam się różnimy między sobą. Jedni są bardziej tradycyjni, drudzy niby bardziej nowocześni, ale razem będziemy Polskę ratowali, budowali jej przyszłość, rozwój i tak dalej. Potem się okazało, że spory kierownictwa doprowadziły do takiej przepaści, że właściwie w tej chwili trudno sobie wyobrazić jakąś tam próbę dogadania tych dwóch formacji - mówił.

Ardanowski powiedział, że długo zastanawiał się nad podjęciem takiej decyzji i nie była ona "emocjonalna". - To nie to, że ja się obraziłem na kolegów z PiS-u czy na Kaczyńskiego. Ja widzę wiele mankamentów tej partii, o których mówiłem znacznie wcześniej, bo gdybym zaczął o tym mówić dopiero po przegranych wyborach, byłoby to cyniczne i niepoważne - stwierdził.

Ardanowski: PiS chyba nie rozumie zmian, które zachodzą

- Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość niech idzie swoją drogą. Nie mam złych intencji, ale również pan prezes Kaczyński przestał być na mnie punktem odniesienia. Przez lata tak było, że wszystko się wokół niego kręciło - przyznał polityk.

Jak dodał, "PiS chyba nie rozumie zmian, które zachodzą, zmian struktury społecznej". - Nie umie dotrzeć do różnych grup społecznych. Młodzież jest tego szczególnym przykładem, ale również przedsiębiorcy. To dokręcanie śruby, to jest zabijanie kury, która jajka znosi. Nie wolno w ten sposób, nawet przy rozdętych programach społecznych, które moim zdaniem powinny być jednak przyhamowane - stwierdził.

W ocenie Ardanowskiego w Prawie i Sprawiedliwości "zostali tylko tacy, którzy mówią: panie prezesie, pan ma zawsze rację".

Autorka/Autor:pp/kab

Źródło: TVN24