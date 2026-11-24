FAKTY PO FAKTACH "Nie wyłączajcie alertów". Marcin Kierwiński apeluje Kamila Grenczyn |

Kierwiński o alertach RCB. "W sytuacjach skrajnych mogą decydować o tym, czy zdążycie się ukryć" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W poniedziałek późnym wieczorem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Rosji na cele w zachodniej części Ukrainy doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskiego drona. Według DORSZ wydano zgodę na zestrzelenie obiektu, ale ostatecznie do zestrzelenia nie doszło.

- Gdyby trajektoria jego lotu wskazywała na to, że jest realne zagrożenie: tak, zostałby zestrzelony. Tak deklaruje wojsko, mam tutaj pełne zaufanie do naszych wojskowych - skomentował zdarzenie w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Kierwiński: nie wyłączajcie tych alertów

Kierwiński był też pytany o częstotliwość alertów RCB wysyłanych do mieszkańców południowo-wschodniej Polski. Niedawno na antenie TVN24 pokazaliśmy rozmowę z Tomaszem Wardachem z Nowego Lipowca w województwie lubelskim, który widział moment, gdy w piątek rano w pobliżu jego domu spadła rosyjska rakieta.

Wardach przyznał naszemu reporterowi, że nie dostał żadnego alertu RCB, bo ma je zablokowane. Tłumaczył, że wyłączył je, ponieważ "przychodziły już tak często". Kierwiński był pytany o to, co chciałby powiedzieć mężczyźnie.

- Zdaję sobie sprawę, że dla mieszkańców powiatów przygranicznych, Lubelszczyzny i całego Podkarpacia, te alerty RCB, które są wysyłane, bardzo uprzykrzają życie, natomiast do wszystkich państwa apeluję: nie wyłączajcie tych alertów. One w sytuacjach skrajnych mogą decydować o tym, czy zdążycie się ukryć - zaznaczył szef MSWiA.

Co zamiast alertów RCB? Kierwiński o dwóch propozycjach

Minister Kierwiński przekazał następnie, że w połowie grudnia rząd chciałby wprowadzić nową aplikację służącą do ostrzegania o zagrożeniach. - I chcielibyśmy od przyszłego roku, prawdopodobnie od sierpnia, uruchomić tak zwany Cell Broadcast, czyli możliwość przejęcia naszego telefonu na chwilę, żeby działał jak syrena alarmowa. Wtedy nie można zablokować tego alertu i nie można go wyłączyć - wyjaśnił.

Dopytywany o aplikację, która miałaby być wprowadzona jeszcze w tym roku, minister wyjaśnił, że będzie ona mogła "wzbudzać nasz telefon, aby informować o niebezpieczeństwie". - Ta aplikacja będzie działać szybciej, będzie bardziej precyzyjna, natomiast będzie musiała to być dobra wola użytkownika telefonu, aby tę aplikację pobrać - sprecyzował.

OGLĄDAJ: Minister apeluje, by nie blokować alertów RCB Zobacz cały materiał