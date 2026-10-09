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Alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę

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Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Alert RCB w związku z rosyjskiem atakiem na Ukrainę (30.09.2026 r.)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Krzysztof Grzybowski/Shutterstock
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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, wysłało alert do mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego. "W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo" - poinformowano.

W sobotę około północy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów".

SMS-y z ostrzeżeniem zostały wysłane do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

Rosja nasila ataki przy granicy z Polską

W czwartek do mieszkańców wysłano cztery alerty RCB. "Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce" - ostrzeżono w jednym z komunikatów. W związku z działaniami.

W związku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Alert RCBWojna w Ukrainie
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