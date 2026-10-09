Alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę
W sobotę około północy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów".
SMS-y z ostrzeżeniem zostały wysłane do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego.
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.
Rosja nasila ataki przy granicy z Polską
W czwartek do mieszkańców wysłano cztery alerty RCB. "Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce" - ostrzeżono w jednym z komunikatów. W związku z działaniami.
W związku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze.