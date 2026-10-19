Alert RCB odwołany. "Brak zagrożenia"
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alert o zagrożeniu do odbiorców na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego rozesłało o godzinie 6.40. O godzinie 8.38 przekazano, że alert został odwołany. "UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - powiadomiono.
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał wcześniejszy komunikat.
Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze, aby zapewnić swobodę działania lotnictwa wojskowego - przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
To drugi alert RCB tej nocy. Poprzedni został odwołany w kilka minut po północy.
Źródło: TVN24