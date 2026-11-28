Alert RCB odwołany po niecałym kwadransie
W sobotę o godzinie 21.02 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. "Brak zagrożenia na terenie Polski" - wskazano.
Niecałe 15 minut wcześniej, o godzinie 20.48 informowano o rozpoczęciu ataku. "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiała wiadomość.
Jak poinformowano, SMS-y otrzymali mieszkańcy Chełma i Zamościa, a także powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego.
Źródło: tvn24.pl
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