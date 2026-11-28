Polska Alert RCB odwołany po niecałym kwadransie Oprac. Filip Czerwiński |

Alert RCB (ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W sobotę o godzinie 21.02 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. "Brak zagrożenia na terenie Polski" - wskazano.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa lubelskiego - powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski,… https://t.co/KZUOAQQbOw pic.twitter.com/XODSMuJVXd — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 28, 2026 Rozwiń

Niecałe 15 minut wcześniej, o godzinie 20.48 informowano o rozpoczęciu ataku. "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiała wiadomość.

Jak poinformowano, SMS-y otrzymali mieszkańcy Chełma i Zamościa, a także powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego.