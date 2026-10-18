Alert RCB dla Podkarpacia. "Operuje lotnictwo"

Alert RCB dla województwa podkarpackiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON

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Komunikat o alercie opublikowany został przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwie o godz. 9.13.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - wiadomość o tej treści otrzymali mieszkańcy województwa podkarpackiego.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego. pic.twitter.com/Y2mYKhlGY6 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 18, 2026 Rozwiń Źródło: X/RCB

Poprzedni alert odwołany

To kolejny alert wysłany RCB w niedzielę rano. Poprzedni alert - wtedy dla mieszkańców Lubelszczyzny - został wysłany chwilę przed godziną 6.30. Przed godziną 7 RCB przekazało, że alert został odwołany. "UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - przekazano mieszkańcom województwa lubelskiego.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. pic.twitter.com/Dm2abVzgOA — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 18, 2026 Rozwiń Źródło: X/RCB

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał wcześniejszy komunikat.