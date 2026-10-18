Alert RCB dla Podkarpacia. "Operuje lotnictwo"
Komunikat o alercie opublikowany został przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwie o godz. 9.13.
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - wiadomość o tej treści otrzymali mieszkańcy województwa podkarpackiego.
Poprzedni alert odwołany
To kolejny alert wysłany RCB w niedzielę rano. Poprzedni alert - wtedy dla mieszkańców Lubelszczyzny - został wysłany chwilę przed godziną 6.30. Przed godziną 7 RCB przekazało, że alert został odwołany. "UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - przekazano mieszkańcom województwa lubelskiego.
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał wcześniejszy komunikat.