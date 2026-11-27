#BezKitu Aleksandra Leo: prezydent zabiera najuboższym, a daje najbogatszym Filip Czerwiński |

Aleksandra Leo: prezydent zabiera najuboższym, a daje najbogatszym Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Prezydent zawetował ustawę, która miała podnieść pierwszy próg podatkowy do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzić drugi próg od 150 tysięcy złotych. Według rządzących na tych zmianach miało skorzystać 3,5 miliona podatników. Projekt przewidywał również podniesienie podatku CIT z 19 do 22 procent dla przedsiębiorstw, których przychody z poprzedniego roku przekroczyły 50 milionów euro.

"Zabrać ludziom pieniądze przed świętami potrafią tylko Grinch i Karol Nawrocki" - skomentował to premier Donald Tusk. Grinch to włochaty stwór z książki dla dzieci "Grinch: Świąt nie będzie﻿" Dr. Seussa z 1957 roku, który nie cierpi świąt Bożego Narodzenia. W programie "#BezKitu" TVN24 prowadzący Radomir Wit zapytał swoich gości, kto w polskiej polityce jest Grinchem.

- Podobno pan prezydent Nawrocki. Ten, kto psuje święta i nam zabiera - ocenił Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. - Ten, kto psuje święta, czyli prezydent Nawrocki. Zabiera najuboższym, a daje najbogatszym, bo tak w dużym skrócie można by to opisać - zgodziła się posłanka Centrum Aleksandra Leo.

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"Albo nie posiada jakiejś podstawowej wiedzy, albo manipuluje"

Leo nie podzieliła poglądu prezydenta, że zawetowana ustawa jest korzystna tylko dla najlepiej zarabiających. - Jeśli prezydent uważa, że nauczyciele, pielęgniarki, urzędnicy, w ogóle ta sfera budżetówki, to są osoby zarabiające najlepiej, to albo nie posiada jakiejś podstawowej wiedzy, albo manipuluje po prostu - oceniła.

- Mówimy tutaj o trzech i pół milionach osób, klasie średniej, która najciężej pracuje, często biorąc nadgodziny, często pracując na dwóch etatach, tak jak wspomniani nauczyciele - wskazała i podała, że około 30-35 procent nauczycieli skorzystałoby na zmianach.

Sebastian Gajewski przekonywał, że nie było błędem zawarcie w tej samej ustawie podwyżki podatku CIT i obniżki progu przychodów, które umożliwiają firmom rozliczanie się ze skarbówką ryczałtem, co też było argumentem Nawrockiego za wetem. Wskazał, że zmiany dotknęłyby najlepiej zarabiające spośród tych podmiotów.

- Jeżeli my naprawdę uważamy, że notariusz, który zarabia kilka milionów złotych, ma tak źle, że musi korzystać z preferencyjnych reguł opodatkowania, to myślę, że sobie żartujemy. I pan prezydent zajmuje się przede wszystkim takimi osobami - argumentował polityk Nowej Lewicy. Dodał, że jego ugrupowanie ma podatki progresywne "w DNA".

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