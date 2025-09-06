Logo strona główna
Polska

Agencja Fitch zmieniła perspektywę ratingu Polski. Minister finansów: to sygnał ostrzegawczy dla prezydenta

Nawrocki
Agencja Fitch potwierdziła rating Polski na poziomie "A-" z perspektywą stabilną
Źródło: Reuters
Długoterminowy rating Polski w walucie obcej został utrzymany na poziomie "A-", ale perspektywa zmieniła się ze stabilnej na negatywną - wynika z komunikatu agencji ratingowej Fitch. Jej zdaniem największym problemem jest prawdopodobny gwałtowny wzrost długu publicznego naszego kraju w kolejnych latach. - To konsekwencja blokowania przez prezydenta Karola Nawrockiego kluczowych ustaw - komentuje minister finansów.

Agencja Fitch Ratings potwierdziła w piątek wieczorem długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-", zmieniła perspektywę na negatywną ze stabilnej.

"Od czasu naszej ostatniej analizy ryzyko dla polskich finansów publicznych wzrosło. Znaczne odchylenia fiskalne w latach 2024 i 2025, przy deficycie wynoszącym średnio 6,7 proc. PKB, zwiększone wyzwania polityczne związane z wdrażaniem środków fiskalnych oraz brak wiarygodnej strategii konsolidacji fiskalnej prawdopodobnie utrudnią Polsce znaczące zmniejszenie deficytu fiskalnego przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi w 2027 r." - napisano w raporcie.

Agencja Fitch zmieniła perspektywę ratingu Polski
Agencja Fitch zmieniła perspektywę ratingu Polski
Źródło: Shutterstock

"Obecnie spodziewamy się większych deficytów fiskalnych, które doprowadzą do gwałtownego wzrostu długu publicznego w stronę 68 proc. PKB do 2027 r." - napisano.

Fitch prognozuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie w 2025 r. 6,9 proc. PKB, w 2026 r. obniży się do 6,8 proc. PKB, a w 2027 r. do 6,3 proc. PKB.

Wielka agencja o polskich bankach. "Ryzyko interwencji rządowych pozostaje wysokie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wielka agencja o polskich bankach. "Ryzyko interwencji rządowych pozostaje wysokie"

BIZNES

"Agencja Fitch prognozuje dalszy wzrost deficytu do 6,9 proc. w 2025 r. (ponad dwukrotnie więcej niż mediana dla ratingu 'A' wynosząca 2,9 proc.), a następnie jego nieznaczny spadek do 6,8 proc. PKB w 2026 r., powyżej prognozy budżetowej rządu wynoszącej 6,5 proc., i dalej do 6,3 proc. w 2027 r." - napisano w raporcie.

"Prognoza odzwierciedla nasze oczekiwania dotyczące ograniczonej możliwości podwyższenia podatków oraz dalszego wzrostu inwestycji publicznych i wydatków na obronność (które według danych NATO mają wzrosnąć do 4,5 proc.), pomimo dodatkowych dochodów wynikających z zamrożenia progów podatku dochodowego oraz wolniejszego wzrostu wynagrodzeń w sektorze publicznym i wydatków socjalnych" - dodano.

Domański: konsekwencja blokowania przez Nawrockiego kluczowych ustaw

Decyzję agencji Fitch komentował minister finansów Andrzej Domański.

"To konsekwencja blokowania przez prezydenta Nawrockiego kluczowych ustaw, co ogranicza przestrzeń do wzmocnienia fundamentów gospodarki i niezbędnej konsolidacji fiskalnej. W tle pozostaje wojna w Ukrainie i związana z nią konieczność ponoszenia rekordowych wydatków na obronność oraz globalna niepewność, której odzwierciedleniem były także ostatnie obniżki ratingów USA i Austrii" - ocenił na X.

Szef resortu napisał też, że rząd odbudował wzrost gospodarczy, bezrobocie pozostaje na niskim poziomie, a inflacja spada najszybciej w Europie.

"Działamy tak, by łączyć stabilne finanse z inwestycjami i koniecznymi wydatkami na bezpieczeństwo. Niemniej, to sygnał ostrzegawczy, który wszyscy - w tym prezydent i jego doradcy - powinni przyjąć do wiadomości. Poradzimy sobie także z tym wyzwaniem" - podsumował.

Czym jest rating

Agencje ratingowe to instytucje prywatne. Powstały, by pomagać inwestorom w ocenie skali ryzyka ich działań inwestycyjnych. Z ich usług korzystają zarówno międzynarodowe korporacje, jaki banki czy fundusze emerytalne i kapitałowe. Pod lupą agencji mogą znaleźć się instytucje finansowe, przedsiębiorstwa lub państwa. Ocena państwa realnie przekłada się na jego atrakcyjność gospodarczą.

Amerykańskie agencje Standard & Poor's, Fitch i Moody's należą do tak zwanej "wielkiej trójki" i kontrolują większość światowego rynku usług ratingowych. Każda z agencji stosuje swój własny system.

Rating państwa to ocena zdolności danego kraju do spłaty swojego długu - zarówno w walucie krajowej, jak i zagranicznej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: adso, mp/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

