Maciej Duda: pytanie, czy przez fundację Przemysława Wiplera Zondacrypto nie wpływała na proces legislacyjny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Informację o zatrzymaniu trzech osób w śledztwie w sprawie Zondacrypto przekazała we wtorek Prokuratura Krajowa w serwisie X. Dodano, że trwają czynności procesowe z ich udziałem, a więcej informacji na ten temat zostanie udzielonych w środę.

Na polecenie prokuratora z Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej funkcjonariusze @PolicjaCBZC zatrzymali dziś trzy osoby do śledztwa w sprawie ZondaCrypto.



Obecnie w Prokuraturze Krajowej prowadzone są czynności procesowe z udziałem zatrzymanych.



Dalsze informacje jutro… — Prokuratura (@PK_GOV_PL) November 17, 2026 Rozwiń

Jak dowiedział się wcześniej nieoficjalnie reporter "Superwizjera" TVN Maciej Duda, zatrzymanymi są dwie kobiety i mężczyzna. We wtorek usłyszeli zarzuty w trakcie przesłuchania przez prokuratorów z Zespołu Śledczego nr 4 w Prokuraturze Krajowej.

Śledztwo trwa

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 roku. W ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto aresztowano między innymi byłego już szefa PKOl Radosława Piesiewicza.