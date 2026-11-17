Nowe zatrzymania w sprawie Zondacrypto
Informację o zatrzymaniu trzech osób w śledztwie w sprawie Zondacrypto przekazała we wtorek Prokuratura Krajowa w serwisie X. Dodano, że trwają czynności procesowe z ich udziałem, a więcej informacji na ten temat zostanie udzielonych w środę.
Jak dowiedział się wcześniej nieoficjalnie reporter "Superwizjera" TVN Maciej Duda, zatrzymanymi są dwie kobiety i mężczyzna. We wtorek usłyszeli zarzuty w trakcie przesłuchania przez prokuratorów z Zespołu Śledczego nr 4 w Prokuraturze Krajowej.
Śledztwo trwa
Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
Na początku sierpnia postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 roku. W ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto aresztowano między innymi byłego już szefa PKOl Radosława Piesiewicza.