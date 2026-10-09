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"Nie naprawili szkody". Do budżetu wróciła co dziesiąta złotówka  

Piotr Szostak
Piotr Szostak
Sprawdziliśmy, jak idą rozliczenia jednej z największych afer rządów Zjednoczonej Prawicy
Sprawdziliśmy, jak idą rozliczenia jednej z największych afer rządów Zjednoczonej Prawicy
Źródło zdj. gł.: Antonina Długosińska/Radek Pietruszka/PAP
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Ponad 150 przesłuchanych, pięcioro podejrzanych, wezwania do zwrotu środków... - lecz z milionów rozdanych w programie willa plus do budżetu wróciła zaledwie co dziesiąta złotówka. Najnowsze dane MEN pokazują, że nie wchodzi w grę odzyskanie wszystkich dotacji. Przemysława Czarnka nawet nie przesłuchano. A tropiąca nieprawidłowości przy programie willa plus Katarzyna Lubnauer dziś mówi, że "to nie jej departament".Artykuł dostępny w subskrypcji

Lublin, ulica Tulipanowa 74. Ogrodzenie z czerwonej cegły i desek, za nim dom kryty blachą. Obok furtki wideodomofon chińskiej firmy z obiektywem kamery. Szyldu Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" od ulicy nie widać.

Dzwonimy. Nikt nie odpowiada. Jest czwartek, 1 października, kwadrans przed pierwszą. Wokół domu pusto. W odległym zaledwie 50 metrów sklepie pytamy, czy ktoś coś wie o działalności towarzystwa, a szczególnie o powstałej tu strzelnicy - nikt nie potwierdza. Nie słyszeli.

Na furtce wisi biała tablica z flagą i godłem: "Dofinansowano ze środków budżetu państwa. 'Fundusz Patriotyczny - edycja 2021. Wolność po polsku'". Niżej nazwa zadania: "Sokolnia - centrum kultury polskiej myśli narodowej i patriotycznej w Lublinie". Dofinansowanie: 900 tysięcy złotych.

O innym dofinansowaniu ani słowa. A 27 grudnia 2022 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki (tak resort nazywał się do końca 2023 roku) Przemysława Czarnka przyznało Towarzystwu Gimnastycznemu "Sokół" jeszcze pół miliona złotych z programu willa plus. Pieniądze miały pójść na przerobienie domu na Międzypokoleniowe Centrum Edukacji.

Lublin, ulica Tulipanowa 74. Siedziba Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"
Lublin, ulica Tulipanowa 74. Siedziba Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"
Źródło zdjęcia: TVN24+

W Krajowym Rejestrze Sądowym Czarnek figurował jako członek komisji rewizyjnej "Sokoła" od 28 września 2005 roku, wykreślono go 4 października 2022 roku, niecałe trzy miesiące przed przyznaniem dotacji. Były minister wyjaśnia nam: "W komisji rewizyjnej TG 'Sokół' nie jestem od kilkunastu lat. Nie odpowiadam za dokonywanie zmian w KRS z opóźnieniem".

Również w 2022 roku Towarzystwo dostało z resortu edukacji jeszcze 400 tysięcy złotych z innego programu, na projekt "TG Sokół - przeszłość przyszłości". A w 2023 roku MEiN dołożyło kolejne 110 tysięcy złotych...

22 września 2026 roku prokuratura postawiła prezesowi Towarzystwa Tomaszowi S. zarzut oszustwa. Według śledczych zapewniał on, że dostosuje dom do zajęć edukacyjnych, "podczas gdy nie miał zamiaru wykorzystywania wyremontowanego z przyznanych środków obiektu zgodnie z deklarowanymi celami". W 2023 roku Towarzystwo zamawiało pod tym adresem wyposażenie dziesięciostanowiskowej strzelnicy w podziemiu. "Mając na uwadze zmianę programową przedmiotu 'edukacja dla bezpieczeństwa' i ewentualne problemy, jakie mogą wynikać z braku dostępności do strzelnic, (…) wychodzimy naprzeciw tym potrzebom" - uzasadniał Tomasz S., wnioskując o środki z programu willa plus.

Na miejscu nie widać żadnych śladów remontu domu. Przemysław Czarnek pisze nam: "Wedle mojej wiedzy strzelnica powstała i działa". Za chwilę zastrzega, że jednak nie ma wiedzy o szczegółowej działalności Towarzystwa od kilkunastu lat.

Zarzut wobec Tomasza S. dotyczy 260 tysięcy złotych przyznanych w ramach dotacji. Oprócz niego we wrześniu podobne zarzuty usłyszeli szefowie dwóch innych organizacji, które też skorzystały z programu Czarnka. Czyżby rok przed wyborami wreszcie coś drgnęło, jeśli chodzi o rozliczenie i pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za aferę willa plus?

Jak sprawdziliśmy, udało się niewiele.

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Tagi:
willa plusEdukacjaMinisterstwo Edukacji NarodowejPrzemysław CzarnekPrawo i Sprawiedliwość
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