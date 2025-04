Węgierska prokuratura zdecyduje, co dalej z Romanowskim

Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu i zatrzymanie oraz aresztowanie Marcina Romanowskiego Źródło: TVN24

Węgierska Prokuratura Generalna otrzymała Europejski Nakaz Dochodzeniowy (END) w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości i posła PiS Marcina Romanowskiego - przekazał jej rzecznik Geza Fazekas. Romanowski, podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, uciekł na Węgry w grudniu.

- Węgierska prokuratura obecnie analizuje Europejski Nakaz Dochodzeniowy wydany przez polską prokuraturę - poinformował w poniedziałek rzecznik węgierskiej Prokuratury Generalnej Geza Fazekas.

O wydaniu Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego wobec Romanowskiego poinformowała w środę rzeczniczka Prokuratora Generalnego prokurator Anna Adamiak. Poseł przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl od premiera Viktora Orbana.

Europejski Nakaz Dochodzeniowy - co to jest

Europejski Nakaz Dochodzeniowy to orzeczenie wydane przez sąd lub prokuraturę z jednego państwa członkowskiego UE w celu przeprowadzenia w innym państwie członkowskim czynności procesowych na potrzeby uzyskania dowodu w sprawach karnych. Państwo, do którego skierowano END, jest zobowiązane do uznania wniosku kraju UE o przeprowadzenie takiego postępowania oraz do zapewnienia jego wykonania.

Według Kodeksu postępowania karnego w Polsce taki nakaz może zostać wydany lub zatwierdzony m.in. przez sąd, przed którym toczy się sprawa, albo przez prokuratora prowadzącego śledztwo. Państwo, w którym ma zostać wykonany END, ma 30 dni od jego wydania na podjęcie decyzji o jego uznaniu i wykonaniu. Termin ten może zostać wydłużony do 60 dni, jeśli istnieją przeszkody w dotrzymaniu pierwotnego terminu. O takich przeszkodach należy niezwłocznie poinformować stronę wydającą END. W przypadku uznania tego orzeczenia państwo ma 90 dni na jego skuteczne wykonanie.

Nowe przepisy "chronią" Romanowskiego

W połowie marca węgierski parlament wprowadził poprawki dotyczące współpracy w sprawach karnych z państwami członkowskimi UE. Tygodnik "HVG" ocenił, że parlament przegłosował nowe przepisy, aby chronić Romanowskiego przed wydaniem go stronie polskiej.

Nowe przepisy dają Prokuratorowi Generalnemu możliwość odwołania się od ewentualnej decyzji sądu o przekazaniu Romanowskiego stronie polskiej. Kuria, węgierski sąd najwyższy, mógłby uchylić decyzję sądu niższej instancji o przekazaniu poszukiwanego w Polsce polityka.

Sprawa Marcina Romanowskiego

Były wiceminister sprawiedliwości oraz poseł PiS Marcin Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz manipulowanie konkursami na środki z tego funduszu.

W drugiej połowie marca minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Adam Bodnar ocenił, że dochodzi do obstrukcji w wykonywaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) przez Węgry i dlatego Polska wykorzysta wszystkie środki prawne i polityczne na szczeblu unijnym.