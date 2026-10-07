Polska "Pamiętamy o Annie Politkowskiej." MSZ wydało komunikat Oprac. Agata Nalepa |

Anna Politkowska. Przyjaciele i współpracownicy składają hołd zamordowanej dziennikarce - nagranie archiwalne Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: tvn24

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"7 października, gdy Kreml świętuje urodziny Putina, pamiętamy o Annie Politkowskiej, zamordowanej 20 lat temu" - przekazało w środę Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Resort przypomniał, że zgodnie z rosyjskim prawem sprawa uległa przedawnieniu, a osoby, które zleciły zabójstwo dziennikarki, nigdy nie stanęły przed wymiarem sprawiedliwości. "Życzymy narodowi rosyjskiemu przyszłości wolnej od tyranii, w której szanuje się prawdę" - napisano w komunikacie.

MSZ wezwało również do zakończenia prześladowań niezależnych mediów. 'Wyrażamy pełne wsparcie dla wszystkich, którzy doświadczają represji tylko dlatego, że wykonują swoją pracę" - podkreślono.

7 października, gdy Kreml świętuje urodziny Putina, pamiętamy o Annie Politkowskiej, zamordowanej 20 lat temu. Choć sprawa uległa przedawnieniu zgodnie z rosyjskim prawem, pamiętamy, że prawdziwi zleceniodawcy tej zbrodni nigdy nie stanęli przed wymiarem sprawiedliwości.



Życzymy… — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) October 7, 2026 Rozwiń

Zginęła w dniu urodzin Putina

Anna Politkowska, dziennikarka niezależnej "Nowej Gaziety" i krytyczka Kremla, została zastrzelona 7 października 2006 roku w windzie budynku, w którym mieszkała w Moskwie. Miała 48 lat. Do zabójstwa doszło w dniu 54. urodzin Władimira Putina.

Politkowska zajmowała się między innymi wojną w Czeczenii. W swoich publikacjach opisywała przypadki łamania praw człowieka i oskarżała rosyjskie siły o zbrodnie wobec ludności cywilnej.

Jej ostatnia publikacja w "Nowej Gaziecie" była poświęcona czeczeńskim oddziałom walczącym po stronie rosyjskich sił rządowych.

Zleceniodawców nie ustalono

W związku z zabójstwem Politkowskiej skazano sześć osób: organizatorów i wykonawców zbrodni. Nigdy nie ustalono jednak, kto zlecił zabójstwo dziennikarki.

W 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że rosyjskie władze nie przeprowadziły skutecznego śledztwa w celu ustalenia zleceniodawców zabójstwa.

Termin przedawnienia w sprawie upłynął w 2021 roku, 15 lat po śmierci Politkowskiej.